LG日前在官網正式公告，將在2021年7月31日正式終止智慧型手機相關業務，退出市場，為市場投下一個震撼彈。根據調研機構集邦科技（TrendForce）的看法，LG退出手機市場後，三星（Samsung）、OPPO是最有可能分食LG現有市佔的品牌，坐收漁翁之利。

近期幾個月，持續傳出LG可能結束手機業務的傳聞。最終，LG在4月初正面回應，證實了這項傳聞。TrendForce在3月份針對手機市場的研究報告中，已經將LG暫停手機新品開發列為手機市場的不確定性因素之一（另還包含華為）。TrendForce認為，LG雖然在創新與開放高階手機上不宜餘力，但是在高階市場始終無法在三星、蘋果(Apple)的競爭下，無法推出更具競爭力的產品。在入門級以及中階市場中，也落後於中國大陸品牌，因為後者的手機更有定價優勢，造成LG自2016年以來智慧型手機的市場逐漸下滑，在2020年最終市佔排名僅列第9位。

而TrendForce當時預測，LG的市場佔有率會逐漸被三星、小米，或其他電信公司的自有品牌所佔據。這必須要談及當前LG手機的市場佈局。由於LG手機的重點市場在南韓、歐洲以及東南雅，推測在南韓與歐洲部分，其市佔很可能將由三星接收；在東南亞，則可能被OPPO所取代。

Statista數據記者Felix Richter依據Counterpoint Research統計資料製作的2020年全球前十大手機品牌（LG在2020年預估售出2470萬支手機，市佔1.9%)。（摘自Statista）

以黯然宣布退出手機市場的LG，曾在全球智慧型手機市場高居世界第三，但是從2015年第2季至2020年第4季連續虧損，累計赤字規模達5兆韓元（約新台幣1265億元）。而雖然退出智慧型手機業務，LG指出他們仍將持續投入6G（第6代行動通訊）、相機、軟體等行動通訊核心技術研發工作，來提前因應下一個世代電視、家電、機器人等必要應用需求。

目前，為完成既有訂單，LG規劃手機將持續生產至5月底。而7月31日正式結束手機業務後，將持續提供售後服務，避免影響使用者權利；同時將與各合作廠商討論損害賠償等事項。

(科技)