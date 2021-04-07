英特爾今日推出全新第3代Intel Xeon可擴充處理器(代號Ice Lake)作為英特爾資料中心平台的基礎，讓客戶能夠透過AI的力量，發掘並利用一些當今最重要的商機。Ice Lake上市，國內的雲端伺服器廠緯穎(6669)和神達(3706)旗下TYAN泰安也立即公布導入第3代Intel Xeon的產品搶市。

全新第3代Intel Xeon可擴充處理器提供相較前一世代顯著的效能提升，於熱門資料中心工作負載提供平均46％改善。處理器還增加新款與強化後的平台功能，包含內建安全性Intel SGX，以及Intel Crypto Acceleration和針對AI加速的Intel DL Boost。這些結合Intel Select Solutions和Intel Market Ready Solutions 等英特爾廣泛產品組合的新功能，讓客戶能夠加速佈署橫跨雲端、AI、企業、HPC、網路、安全性與邊緣的各種應用。

汲取英特爾10奈米(nm)製程技術優勢，最新第3代Intel Xeon可擴充處理器提供每個處理器最多40核心，相較5年前的系統，平均提供最高2.65倍的效能提升。平台每個處理器插槽最高支援6TB系統記憶體、每個處理器插槽最高提供八通道DDR4-3200記憶體、每個處理器插槽最高享有64條PCIe Gen4通道。

最新第3代IntelR Xeon可擴充處理器提供AI效能、生產力、簡易性，讓客戶能夠洞悉他們的資料並解放更多具有價值的內容。身為唯一具備內建AI加速、廣泛軟體最佳化與一站式解決方案的資料中心CPU，全新處理器讓AI融入至邊緣到網路再到雲端的每個應用成為可能。最新的硬體與軟體最佳化，相較前一世代可提升74％快的AI效能；相較AMD EPYC 7763，於廣泛應用的20項AI混合工作負載，最高提供1.5倍的效能：相較於Nvidia A100 GPU，於廣泛應用的20項AI混合工作負載，最高提供1.3倍的效能。

(時報資訊)