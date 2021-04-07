疫苗、天氣使疫情趨緩，投資人信心回籠，加上費城半導體指數大漲帶動下，台股清明節後首日開盤，盤中即攀升至16804.45點創新高，收盤在16739.8點，亦創台股史上新高價。新光創新科技基金經理人吳文同表示，美國經濟加速復甦，疫後全球啟動數位經濟轉型，台灣外銷訂單受惠，讓台灣經濟表現大好，2021年全年電子外銷訂單可望突破2020年再創新高，中長線3大趨勢為獲利成長增添動能，台股將維持震盪向上表現。

展望2021年，持續受惠5G、高速運算、電動車、AI等新科技需求擴張，全球半導體產能吃緊，供不應求趨勢下，國內半導體產業相關報價全面起漲，需求盛況可持續旺數年，吳文同表示，台灣廠商樂觀看待今年景氣和訂單，晶圓代工、面板和DRAM漲價，廠商提前備料，以因應大排長龍訂單，加上全球貨幣持續寬鬆、市場偏多的樂觀氣氛，台股高檔震盪，科技類股出現輪動，Q2仍有強勢股冒出頭，值得投資人留心。

吳文同認為，5G、高效能運算等新興科技應用續增，加上智慧型手機、筆電、平板電腦、車用電子等需求強勁所帶動下，未來台灣半導體產業將持續供不應求，缺料漲價情況仍在，產業長線需求，更讓晶圓代工龍頭台積電未來3年，願意砸千億美元大投資於擴產與投入先進製程研發，顯示半導體景氣已帶動國內其他電子族群，訂單再現滿載榮景可望再現。

中長線來看，吳文同認為，台股攀越萬六新高點後，全球科技產業結構轉型及衍生的新趨勢、新商機均有利台股，包括：1.第三代半導體商機來臨：5G新世代，半導體為科技業重中之重，全球科技產業除迎接第三代半導體商機外、5G+AI+IoT三駕馬車催化下，雲端、邊緣商機噴發，尤其以訂單供不應求、上游晶圓產能受限，「搶料」造就半導體相關廠商業績好到爆，成為今年持續推升台股的上漲動能。

2.電動車今年更火紅，成為下世代各家兵家必爭的新戰場，台股電動車相關族群也加入多頭行列，車用電子商機噴發，國內電子產業不僅掌握全球科技新商機，更有機會搶搭新一輪創新技術周期紅利；另外，油價高檔、航運高漲，相關族群具新漲價概念；同時，全球數位貨幣興起，比特幣攀新高後，帶動乙太幣等其他加密貨幣上揚，全球挖礦需求飆升，顯示卡供不應求，新利基族群轉機見喜，顯示台股除半導體外，近期資金全面簇擁下，新漲價概念股表現不俗，而電子利基族群的長線投資機會，亦備受法人矚目。

3.疫後遠距商機熱度不墜：今年疫情仍未見舒緩，遠距商機(Working From Home)需求持續暢旺，包括Chrome Book教育市場持續強勁、消費電子如平面電視、NB、手機等亦帶動CPU、面板及各類IC需求噴發也值得留意，使今年台股仍大有可為。

整體來看，第二季國內科技成長股，將持續擔綱股市多頭主流，此外，傳產方面，今年在疫情干擾因素逐漸淡化下，預計未來成長力道亦不亞於電子產業，台股中長線基本面展望佳、科技和傳產業前景均旺，台股未來呈類股輪動震盪向上格局，投資人與其費心研究個股，不如選擇績優科技基金分批布局，或定期定額投資，更能掌握長線科技股的成長潛力。

(時報資訊)