統一(1216)受惠中國大陸市場成長前景改善，再加上統一超的同店營收成長動能回溫，可望推升統一獲利展望，法人樂觀預期，統一2021~23年營業利益年複合成長，增幅超越先前兩年5.1%的表現。

統一在大陸市場方面，新的即時加熱食品系列2020年在大陸的銷售大幅年增628%，看好此市場的成長趨勢，除了將推出更多產品品項吸引消費者，並預期藉由新的個體經銷通路進一步滲透大陸低層級城市，法人預期，可望為今年的銷售成長增添動能。

另外，統一轉投資的統一超將維持快速拓點的方式提高市場滲透率，要將「便利」的概念從門市延伸到消費者府上。而統一超也收購了一家本土食品外送平台，將有利提升其電商佈局並縮短與消費者的距離，透過改版的會員應用程式，市佔率可望持續增加。

據102~105年國民營養狀況變遷調查顯示，我國成年人於乳品、蔬菜、水果、堅果種子類四項攝取嚴重不足，可見有極高比例國人飲食不均衡。另是長者營養不夠也會加速衰弱，許多高齡醫學及營養專家都指出，65歲以上對蛋白質需求量更大，攝取不足將使長者籠罩在肌少症帶來的跌倒及失能威脅中。

統一企業今日與千禧之愛健康基金會聯手於7-ELEVEN門市及線上共同推出「我的餐盤 我的健康色」活動，特地將「我的餐盤」圖像中六大類食物的底色結合該類別的營養功能，化為六個趣味的健康色，然後再透過千禧之愛健康基金會臉書的飲食心理測驗，讓民眾有機會回想自己平時總是忽略或少吃哪一類食物，找出屬於自己的「健康色」，進而提醒平時應多加強攝取該類食物，有助民眾的健康。

(時報資訊)