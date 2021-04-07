日本首相菅義偉下周訪美在即，大陸鷹媒《環球時報》7日引述外媒與中國學者酸稱，作為拜登上任後邀請到訪的第一位外國領導人，菅義偉對這份「殊榮」顯然很上心。日本在美國搭建的「抗中同盟圈」中蹦得很高，近日還在香港、台灣、新疆等中國內政問題上說三道四。據稱日美首腦會談很多議題都圍著「對抗中國」轉，專家警告日相，不要把手伸得太長。

《環時》報導，中國國務委員兼外交部長王毅5日與日本外相茂木敏充通電話時，直言告誡日方「不要把手伸得太長」。多名國際問題學者認為，中方此番表態在提醒日本不要挑戰中國外交底線，但同時也為中日合作保留一定空間。「可以看出中方盡了最大努力，釋放了最大善意，希望日本不要一條道跑到黑。」

日本《外交學者》報導，菅義偉與拜登討論的涉華議題可能包括香港問題，新疆的「種族滅絕和反人類罪行」，中國大陸所謂可能攻打台灣等議題。「台灣是一個潛在的引爆點。」

《朝日新聞》稱，菅義偉說日本將在這個問題上與美國合作。據共同社6日報導，自民黨外交小組5日在黨總部召開台灣政策討論項目組會議，聽取台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷對台灣局勢的介紹。該專案組主席佐藤正久說：「應在日美首腦會談上切實討論台灣海峽的和平與穩定，並寫入聯合聲明。」

《環時》報導，對於拜登政府拉盟友抗中的策略，日本看上去打算全方位配合。但在《日經新聞》看來，當菅義偉前往華盛頓時，陷阱比比皆是。目前，日本是七國集團（G7）中唯一沒有在新疆問題上制裁中國的國家。當被拜登當面詢問是否要加入時，菅義偉可能發現自己處於危險境地。

在日本國內，不少執政黨成員與中國保持著密切的關係。而一個比人權更為棘手的問題是，如果台灣海峽出現緊急情況，日本應在多大程度上介入。《日經新聞》評論說，這次會晤被視為對菅義偉外交技巧的一次嚴峻考驗，然而批評人士認為，這恰恰是他的弱點。

《環時》報導，中國社科院研究員王鍵分析，日本配合美國對華外交的同時，也想憑藉充當更積極的角色從而獲得利益。中日外長5日電話會談「非常及時」，中方表態是針對日美勾連的正面提醒與警示，目的是讓日本更明白中國的外交底線。

《環球時報》報導，中國外交學院教授李海東說，中日雙方紛爭性議題產生的根本原因在於，日本不能獨立自主地處理外交事務，而是淪為美國在亞太地區與中國搞地緣政治競爭的棋子。它是把歐美等北約國家引入亞太地區的急先鋒，使得該地區的安全格局在與域外國家的競爭中變得不穩定，令亞洲諸多國家感到遺憾。這種「引狼入室」的做法反映出日本外交的短視和自主性的缺乏。

德國之聲質疑：「日本在中美關係持續惡化的情況下，有辦法一邊與美國結盟抗中，一邊與北京做生意嗎？」共同社給出的答案是，在向中國強烈施壓的同時，堅持良好的日中經濟關係並非易事。王鍵說，日本很清楚，當前與中國發生矛盾顯然不符合日本的國家利益。「中日關係走到新的十字路口，改善兩國關係的球顯然在日本一邊。」

(中時 )