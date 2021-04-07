台鐵太魯閣號列車在花蓮重大事故造成嚴重傷亡，交通部長林佳龍已向蔡英文總統、行政院長蘇貞昌口頭請辭，民進黨籍宜蘭市長江聰淵發動連署，籲請林佳龍留任，獲得藍綠及無黨籍縣議員支持，今天（7日）江聰淵表示，原本已經與交通部敲定月底討論高鐵延伸宜蘭案設站議題，他擔憂高鐵案進度生變，盼林佳龍有小我大我之分，繼續承擔重任。

江聰淵表示，太魯閣號事故造成全國很大的震撼，林佳龍已向總統、院長提出請辭，但林佳龍擔任交通部長後，在改革上推動很多的政績及政策，宜蘭也有重大交通建設都是由林佳龍核定、陸續推動。

江聰淵透露，在清明連假前，已經與林佳龍敲定4月30日，針對高鐵延伸宜蘭及設站位置做溝通、聽取地方意見，如今高鐵延伸案已經看到雛形，包括設站定點的位置等，盼改革腳步不能停，交通建設要持續。

他認為，林佳龍個人去留是另外一回事，但為了國家、重大建設發展，林佳龍要有小我大我之分，繼續承擔重任，他會盡快將連署書送到行政院或蔡英文總統手中。

獨／專家爆政府標案黑幕致出軌 痛批林佳龍遞辭呈「算什麼漢子」

(中時 )