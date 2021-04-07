各國最新模式模擬，菲律賓東方海面可能會有熱帶擾動發展成颱，天氣職人吳聖宇表示，這有可能是影響4月後半段台灣降雨的關鍵之一，中央氣象局局長鄭明典也表示，熱帶氣旋(颱風)雖然很少在這時間接近臺灣，但它可能改變大呎度氣流，間接影響臺灣天氣，氣象局指出，下周三、四有熱帶擾動生成，若成颱將是今年第二號颱風「舒力基」（Surigae）。

鄭明典PO出一張，熱帶氣旋(颱風)路徑圖，有可能往南海走為南部帶來降雨，也有可能北上往日本東方海面。(翻攝自 鄭明典FB)

鄭明典今天在臉書PO出一張熱帶氣旋追蹤圖，指熱帶氣旋(颱風)很少在這個時段接近臺灣，但是它可能改變大呎度氣流，間接影響臺灣的天氣，很值得觀察。

吳聖宇也在臉書表示，菲律賓東方海面預期會有熱帶擾動發展成颱，雖然現在它還只是活在預報模式中的系統，但卻有可能是影響4月後半段台灣降雨的關鍵之一，目前常看的幾個全球模式都有反應，但是預報差異很大，歐洲模式及我國氣象局的預報位置較為一致，不過氣象局預報的強度明顯較強，美國模式模擬則是強度、位置都和前面兩者差異很大，明顯偏強而且偏遠洋。

吳聖宇說，如果颱風真的生成，且靠近菲律賓甚至往南海走，比較能期待為台灣帶來一些降雨的機會，如果是在遠洋就北上，台灣這一側會持續偏北風，中高層也會落在槽後，降雨條件就會變更差。目前還在只能看著模式看圖說故事的階段，但後續變化很值得觀察留意。

氣象局表示，下周三、四(14、15日)模式模擬有熱帶系統產生，但強度、路徑目前仍有分歧，可能偏往日本或日本東方海面走，持續觀察中。若成颱將是今年第二號颱風「舒力基」（Surigae）。

美國模式則預測，熱帶擾動明顯偏強而且偏遠洋。(翻攝自 吳聖宇FB)

(中時新聞網)