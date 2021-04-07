台虹3月營收雙增 電子材料營收創歷年同期新高 11:332021/04/07 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 FPC軟板上游軟性銅箔基板（FCCL）廠台虹（8039）公佈2021年3月份合併營業收入為7.72億元，較上月增加13.41％， 較去年同期成長18.40％。其中，電子材料事業營收為7.58億元，較上月增加15.32%，較去年同期成長19.27%，創歷年同期新高。 國銀前二月投資收益 大減百億 逐利率而居 國壽去年大買陸債 (工商 ) #台虹 #創歷年同期新高 #較去年同期 #月營收 #雙增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 節後補漲 新台幣升破28.5元 04:102021/04/07 財經要聞 三月及首季不淡 鴻海營收 雙同期新高 04:102021/04/07 財經要聞 台積電填息 台股創新高拚萬七 04:102021/04/07 財經焦點 海運缺櫃惡化 爆天價買艙費 04:102021/04/07 財經要聞 雙王合擊台股攻頂一路發 04:102021/04/07 財經要聞 群光、群電 首季營收強強滾 04:102021/04/07 產業．科技 《半導體》義隆3月營收雙升 Q1季減1成、Q2回溫 09:102021/04/07 財經 八千金閃現 二梯隊成形 04:102021/04/07 財經要聞 《其他電子》鴻海3月營收雙升 攜Q1齊登同期高 08:022021/04/07 財經 《商情》供給趨緊 紐約期棉大幅反彈 10:012021/04/07 財經 《光電股》兩大事業給力 邑錡今年營運看俏 09:272021/04/07 財經 財經熱門新聞 美股飆太高逼出泡沫？馬斯克提問 女股神給出答案 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 勞動部3月才展開台鐵專案檢查 違規率6成 - 財經 - 工商 采鈺登錄首日 台積小金雞 寫興櫃四驚奇 - 財經要聞 - 工商時報 海運缺櫃惡化 爆天價買艙費 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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