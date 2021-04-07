FPC軟板上游軟性銅箔基板（FCCL）廠台虹（8039）公佈2021年3月份合併營業收入為7.72億元，較上月增加13.41％， 較去年同期成長18.40％。其中，電子材料事業營收為7.58億元，較上月增加15.32%，較去年同期成長19.27%，創歷年同期新高。

國銀前二月投資收益 大減百億
逐利率而居 國壽去年大買陸債

(工商 )

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