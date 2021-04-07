大量3月年增176％ 首季營收創歷年次高 11:332021/04/07 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大量（3167）公布2021年三月營收3.65億元，較2020年同期成長176.46％，累計今年前三月合併營收達9.58億元，較2020年同期成長196.54％。 展望2021大量認為，PCB訂單回升顯著，上半年需求仍旺，半導體也已見基礎，客戶認證期逐步完成，將陸續加入貢獻，預計今年比重不低於1成。由於客戶擴廠需求強勁，且5G、AI、自駕等趨勢不變，訂單能見度明朗。 三月及首季不淡 鴻海營收 雙同期新高 貿聯3月、Q1營收同創歷史新高 (工商 ) #大量 #同期 #首季營收 #創歷年次高 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 訂單加持 上緯、富林3月營收暴增 13:252021/04/07 財經 台虹3月營收雙增 電子材料營收創歷年同期新高 11:332021/04/07 財經 《國際產業》下周三上市 Coinbase首季營收獲利暴增 12:512021/04/07 財經 海空運雙漲 中菲行Q1營收年增66.4％ 04:102021/04/07 財經要聞 《電腦設備》宜鼎出運 3月營收年增8.1％ 13:592021/04/07 財經 毅嘉 上季業績年增逾四成 04:102021/04/07 產業．科技 賣綠能路竹廠回收7.68億債權 京城銀 首季獲利年增170％ 04:102021/04/07 金融．稅務 《造紙股》榮成3月營運雙升 Q1獲利近4年同期高 12:002021/04/07 財經 致伸第一季營收年增27％ 12:112021/04/07 財經 《營建股》海悅首季合併營收12.35億元 年增129.3％ 07:452021/04/07 財經 《半導體》德微Q1營收年增17％ 業績一路旺 13:592021/04/07 財經 財經熱門新聞 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 逃命潮剩三個月 房地合一稅2.0定調7月上路 - 財經 - 工商 美股飆太高逼出泡沫？馬斯克提問 女股神給出答案 - 財經 太魯閣號事故 張淑芬赴花蓮慰問傷者與罹難者家屬 - 財經 - 中央社 海運缺櫃惡化 爆天價買艙費 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。