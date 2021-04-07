大量（3167）公布2021年三月營收3.65億元，較2020年同期成長176.46％，累計今年前三月合併營收達9.58億元，較2020年同期成長196.54％。

展望2021大量認為，PCB訂單回升顯著，上半年需求仍旺，半導體也已見基礎，客戶認證期逐步完成，將陸續加入貢獻，預計今年比重不低於1成。由於客戶擴廠需求強勁，且5G、AI、自駕等趨勢不變，訂單能見度明朗。

(工商 )