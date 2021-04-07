晉弘科技6日申請登錄興櫃股票 11:322021/04/07 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心7日表示，晉弘科技（6796）已在6日申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，晉弘科技成立於2010年8月間，董事長兼總經理為鄭竹明，主要產品是多合一數位醫學五官鏡、醫學影像輔助辨識軟體、拋棄式內視鏡及其相關零組件等，送件時資本額為2億2,512萬元。 晉弘科技2020年業績，營收4億247萬元，稅前盈餘6,023萬元，稅後盈餘5,412萬元，每股盈餘2.41元。 乂迪生6日申請登錄興櫃股票 《國際經濟》全球第5大經濟體 加州6月15日全面解封 (工商 ) #合一 #晉弘 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #科技 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》上市櫃企業去年獲利增逾2成 淘帝最快11月下市 08:022021/04/07 財經 淘帝未交財報 今起暫停買賣 04:102021/04/07 財經焦點 《櫃買市場》1債3股 7日起預收款券、管制撮合 09:272021/04/07 財經 挺國貨變炒鞋 李寧鞋漲31倍 04:102021/04/07 全球財經 證交所今線上引資 規模空前 寬量合辦 邀51家聚焦ESG 04:102021/04/07 財經要聞 黃偉晉狂買水晶喊〈好累〉 04:102021/04/07 娛樂新聞 節後補漲 新台幣升破28.5元 04:102021/04/07 財經要聞 富蘭克林華美投信之FT1-3年美公債自5/12終止買賣 11:312021/04/07 財經 逃命潮剩三個月 房地合一稅2.0定調7月上路 13:392021/04/07 財經 《電腦設備》宜鼎出運 3月營收年增8.1％ 13:592021/04/07 財經 采鈺登錄首日 台積小金雞 寫興櫃四驚奇 04:102021/04/07 財經要聞 財經熱門新聞 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 逃命潮剩三個月 房地合一稅2.0定調7月上路 - 財經 - 工商 美股飆太高逼出泡沫？馬斯克提問 女股神給出答案 - 財經 太魯閣號事故 張淑芬赴花蓮慰問傷者與罹難者家屬 - 財經 - 中央社 海運缺櫃惡化 爆天價買艙費 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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