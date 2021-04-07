櫃買中心7日表示，晉弘科技（6796）已在6日申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，晉弘科技成立於2010年8月間，董事長兼總經理為鄭竹明，主要產品是多合一數位醫學五官鏡、醫學影像輔助辨識軟體、拋棄式內視鏡及其相關零組件等，送件時資本額為2億2,512萬元。

晉弘科技2020年業績，營收4億247萬元，稅前盈餘6,023萬元，稅後盈餘5,412萬元，每股盈餘2.41元。

(工商 )