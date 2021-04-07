櫃買中心7日表示，配合109年第4季財報公告，已經推出多場次特色產業主題之線上「櫃買市場業績發表會」，下周將推出「休閒生活」、「電機機械」及「櫃買特色（二）」等主題，以利投資人掌握公司營運績效及未來產業前景。

櫃買中心指出，隨著全球新冠疫情逐步受到控制，後疫情時代人們生活、休閒及消費型態改變之相關議題，值得大家關注；4月12日（下周一）邀請3家公司參加「休閒生活」主題的業績發表會，包括電腦相關週邊產品之專業製造廠商東碩（3272）、車用高階影音模組廠商長盛（3492），及從事空調品牌代理銷售及商用洗衣服務與設備銷售廠商上洋（6728）等線上直播說明。

櫃買中心表示，台灣電機機械產業擁有完整供應鏈體系，且其中許多是隱形冠軍企業，4月14日（下周三）邀請到3家在「電機機械」產業中表現優異的公司，分別為國內最大沖壓零組件製造廠至興（4535）、汽車散熱風扇領導廠商謚源（2235），以及國內前三大電梯製造銷售廠商崇友（4506），線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買市場多元產業中有不少具有特色之公司，4月16日（下周五）安排「櫃買特色（二）」壓軸，邀請從事美式木製寢室家具的馬來西亞家具製造商特昇-KY（6616）、台灣第一大條碼印表機廠商鼎翰（3611），以及從事資訊安全整合性監控及防護服務廠商安碁資訊（6690）等3家公司現身說法。

櫃買各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供點閱觀看。

(工商 )