貿聯-KY(3665)公布三月營收21.8億元、月增18.4％、年增31.5％，累計第一季營收達61.3億元、年增23.9％，三月營收及第一季營收皆創下歷史新高。

公司表示，三月份各產品於春節後出貨相繼回升。三月份整體車用、數據中心、半導體設備、醫療設備出貨全面反彈。資訊科技部分產品受制於IC缺料而遞延出貨，惟訂單能見度佳。數據中心出貨仍強；電器線束春節後出貨回升；車用線束整體出貨反彈，尤其電動車線束拉貨續強。工業用線束則受惠於半導體設備、醫療設備出貨力道回復。

(工商 )