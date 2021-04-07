台北市辦公租賃市場即將在2024年進入另一個分水嶺，房東主導的市場局面，恐怕將轉變為房客主導市場。

根據高力國際今(7)日公布的最新統計，未來6年北市市區計有19棟、南港則有18棟辦公大樓陸續會完工，而多數大樓預計完工時間集中在2024~2026年間，預期整體空置率將直接跳高。

高力國際辦公樓及工業服務部資深執行董事楊慧明表示，2024年北市辦公室新增供給爆大量，市區加南港估有近20萬坪面積釋出，房東市場恐將直接轉變為租客市場，甚至預期將掀起一波搶客大戰。

楊慧明表示，去年、今年初，台北市共有三棟辦公辦大樓新完工，以及一棟大樓因都更等待拆除而空置，合計面積逾4萬坪；但新增大樓因多數為自用以及預租完畢，再加上扣除等待都更大樓的無效供給面積，實際上，待租面積僅3.56萬坪，空置率僅約3.6%，仍處於低檔，而且辦公室租金也在疫情衝擊下逆勢上漲。

楊慧明表示，目前辦公租賃市場空置率還是很低，平均租金仍然逆勢上漲，預期未來三年租金仍有機會上漲，但漲幅則相當受限。主因為除疫情因素尚未完全消弭外，2024年之後北市出現大量且強勁新增供給，預期會出現一波搶客潮。

高力國際調查2021~2024年台北市市區辦公室新增供給面積高達18.45萬坪，其中光是2024年便一口氣有9萬坪將釋出。

楊慧明表示，該年度預計有京華城開發案、敦南金融大樓、元大空官總部以及國泰環宇大樓等，預期該年度空置率將直接拉高至兩位數，突破10%，將會成為市場供需轉變的分水嶺。

其中尤其是2024年，楊慧明表示，該年度北市市區有高達9萬坪的大量新增供給，南港也有高達10萬坪新增供給釋出。在搶客的情況下，租金欲漲不易，甚至過往的房東市場也會被顛覆為租客市場。

(工商 )