中市警六分局永福派出所長廖雲傑、警員李大衛，日前巡邏時，接獲報案於西屯區永福路超商前有1名男子徘徊多時疑似迷途，員警到場為避免男子繼續流落街頭發生危險，貼心地載其回家。

警方指出，員警到場詢問男子的年籍資料及家人聯絡電話時，男子無法完整回答，僅說從新社搭公車來的，員警透過人臉辨識系統得知39歲的詹姓男子身分，進一步查詢失蹤人口系統，發現詹男曾被通報為失蹤人口且有身心障礙情事，便將詹男先載回派出所休息。

警方提供麵包飲料供其果腹，期間員警雖多次聯繫詹男家屬，惟凌晨時分均無人接聽電話，遂請新社分駐所員警前往詹男位於新社區的住家查看；得知詹男老母親在家，考量詹男身心狀況，其母親年邁又無其他親友可聯繫，時值深夜時刻，員警主動將詹男平安送回家。

警方呼籲，家中若有失智症狀或身心障礙之人，可向社會局申請「愛心手鍊」或在隨身之衣物繡上姓名、連絡電話等資料，以利查證迷途者身分及聯絡家屬，亦建議民眾如發現疑似走失者時，可撥打110向警察機關請求協助，俾利幫助他們找到回家的路。

(中時 )