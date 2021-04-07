台鐵太魯閣出軌意外，新北市共計有14人死亡、70人輕重傷，新北市在事發後，開放「好日子愛心大平台」專戶接受民眾捐款，截至昨日共計收到415筆捐款；新北市長侯友宜表示，這些捐款都會併同中央辦理，但會註明有哪些是指名給新北市民。侯強調，這些捐款是加強協助被害人與家屬的力量，決不可能取代肇事者賠償與政府照顧的責任。

侯友宜7日表示，這次事故他已經捐出款項，他認為每個人盡力而為，這次事故新北市民占了很大一部分，很多新北市民很有愛心，打電話到社會局希望捐款，他才會責成社會局啟動既有的好日子愛心大平台專戶。

侯友宜說，新北市會在接受捐款後，轉併中央統籌處理，但會註明那些部分是指定給新北市民。

侯友宜說，愛心捐款不可取代肇事責任與相關賠償，更不能取代政府照顧傷亡者的責任，「這是兩碼事」，他也鼓勵同仁做愛心，出錢是一個方式、出力也是一個方式，捐款盡力而為，事情做好最重要。

侯友宜也說，過去八仙塵爆新北有成立專管中心，當初中央受理的捐款也併由新北處理，不管是八仙塵爆或是這次事故，只要公開透明清楚、接受檢驗才最重要。

(中時 )