經營法國、瑞士進口保養品的「勇兆國際」周姓負責人，前年被台北地檢署起訴虛偽標記「原裝進口」，最後獲判無罪確定。勇兆認為北檢損害公司商譽，且未及時變賣被扣押的產品導致過期，提告請求國賠，台北地院認定北檢確有疏失，判賠近19萬餘元，可上訴。

勇兆經營法國「P.A.B」、瑞士「CRYOLAB S.A.」進口保養品在台販售，為節省運送成本，進口大包裝產品後再仿原裝進口外盒在台分裝，檢察官認為是虛偽標記「原裝進口」，依妨害農工商罪起訴周姓負責人。法院認為勇兆已取得國內分裝許可，並由台灣合格廠商分裝，判周男無罪確定。

勇兆提告向北檢請求國賠，主張2018年1月25日被扣押194瓶玫瑰精露潤膚水、101瓶法國百葉玫瑰潤白體乳等物品，北檢明知道潤膚水、身體乳有效期限只到去年6月，卻未依法變價，直到全案無罪確定，去年7月20日才發還商品，導致商品全過期無法販售，公司受有58萬4100元損失。

北檢抗辯，檢察官在追訴犯罪時，只有在追訴或扣押物品過程中，因職務上的罪經判決有罪確定，人民才能請求國賠，但偵辦本案的檢察官並無犯罪，因此勇兆不得請求國賠；檢察官就是否拍賣、變賣扣押物有裁量權，本案商品均為重要證據，檢察官不可能變賣流通市面，裁量上並無過失。

北院認為，本案檢察官確實未因此職務上犯罪經判決確定，依法不得請求賠償，且檢方認定潤膚水是虛偽標記商品，沒收後應銷毀、不得在市面流通，未變價並無不妥。

不過，檢察官2019年5月6日起訴時已認定身體乳部分未涉犯罪，可確認沒有必要繼續扣押身體乳，檢察官卻未依法及時發還，導致身體乳過期無法販售，此部分檢方確有疏失，故判應賠償勇兆19萬9980元。

(中時 )