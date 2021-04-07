太魯閣號近日發生事故，造成50死、216傷傷亡。消基會檢視過去台鐵事故指出，1997年3月27日也發生過類似此次太魯閣號意外事故，自強號撞上從事邊坡工程的水泥高壓泵浦車，消基會呼籲對於此次重大慘劇，必須徹底檢討缺失原因，痛加改善。

對於本起意外事故，台灣鐵路管理局已經提出賠償方案，包括發給死亡者慰問金新台幣10萬元、受傷者慰問金新台幣5千元，罹難者可以領到賠償金250萬、特別濟助金280萬、慰問金10萬，共計540萬。

消基會指出，基於「鐵路經營者限制責任」賠償原則，長年以來，交通部始終從低訂定，並且還定有一定的上限，從低、設有上限，只有在特殊情形才能加倍的賠償制度，實在落伍，更是縱容一再犯錯的溫床，國家視人命，實在有夠草賤。

消基會呼籲，應比照消保法給予3倍懲罰性賠償，不可僅以交通部片面公告的賠償金額為上限，如此做法才能安慰枉死乘客和無端受害的乘客。此外，在太魯閣號事故中未受傷的的乘客，鐵路局亦應基於關懷，提出補償與救濟，如：主動關懷、補償及賠償未到站轉乘車資、遲延時間補償、因車禍而損失之財物等損失等，甚至包括精神慰撫金等救濟措施在內，以安慰本次搭乘太魯閣號身未受傷，心靈卻飽受創傷的乘客。

消基會說，清明春假都在蒐集意外發生原因的可能原因和專家意見，希望能為受害乘客提供服務和諮詢，甚至不排除提出團體訴訟服務，為罹難和受到損害的乘客伸張正義和權益。受難家屬和受害乘客若有任何諮詢之處，請致電消基會申訴專線，由專人為您提出諮詢服務。

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(中時 )