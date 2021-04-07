戳破李義祥謊言！運安會證實工程車掉落前「有發動引擎」 揭太魯閣號50死真相

台鐵太魯閣號意外第6天，檢警持續偵辦事故原因，花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，已派員拘提在事發當天，和李義祥在同一台工程車上的副駕駛座人員，此外，檢察長說，李駕駛的工程車並非單純去巡視。

昨天下午傳出監視器畫面，顯示李義祥在事發當日駕駛肇事吊貨車，前往工地，畫面中副駕駛座疑似還有人，對此，俞秀端7日受訪指出，已掌握副駕駛身分，目前還在調查副駕駛人是否和李一起到現場，還在查證，已派員拘提。

至於在工地現場的怪手是否在施工，其他工程車動機，俞秀端只說，李駕駛的工程車不單純是去巡視，其他案情無法說明，他進一步說明，目前陸續約談相關人士，至少有20多人，他強調，不一定嫌疑大才約談，有些列為嫌疑人，但多數還是以證人身分，但無法預計多少人會被羈押或列為被告，證據到哪就辦到哪，絕不畫靶射箭。

俞秀端提及，事故現場當天，由主任檢察官查扣太魯閣號列車相關行車記錄器，以及肇事車輛的記錄器，物證都由專業單位運安會進行分析解讀，昨天他們已經報告相關資料，相關資料檢方先前都有掌握，至於事發前肇事工程車到底在哪個方位，則交由運安會還原。

俞秀端說，檢方已就刑責部分組成專案小組，每天都會舉行專案會議，也由花蓮警局、鐵路警局、廉政署分頭進行偵辦，希望在最快時間盡速釐清所有事實真相，以慰死者在天之靈，撫慰傷者傷痛，並讓社會大知道事件始末。

(中時 )