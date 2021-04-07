大陸海軍遼寧號航艦日前經過宮古海峽，行經台灣周邊海域進行訓練，加上美國羅斯福號航母戰鬥群本月4日也是今年第三度進入南海，使得台灣周邊空域近日也「不大尋常」。今天凌晨4點多，大陸軍機以多批次多空層方式侵擾我方西南空域，我方戰機也立刻升空前往監控、驅離，剛好美軍也有一架EP-3C偵察機在該處空域內，形成「中美台」三方戰機在同一空域互相較勁的狀況。

美國海軍EP-3C偵察機一早也現蹤西南空域。(翻攝美國海軍官網)

駐防在澎湖的IDF戰機天駒部隊也在凌晨緊急升空攔截。(中時資料庫)

根據臉書《台灣西南空域》紀錄，今天凌晨中共軍機進入我ADIZ(西南空域)，我空軍在空監控，並於04時29分、5時56分、6時31分三度廣播驅離，這也是共機今年最早侵擾紀錄。與此同時，一架美國海軍EP-3E偵察機也在我西南空域。

《台灣西南空域》統計，中共軍機本月累計進入我空域6天，本月廣播驅離紀錄共計17次。2021年至今累計進入我空域81天，廣播驅離紀錄共計227次

實際上，遼寧艦航母編隊在經過宮古海峽進入台灣周邊海域訓練當天，中共軍機就出現10架次在台灣西南空域。

大陸官方表示，這是遼寧艦航母編隊跨區機動訓練常態化路線：經宮古海峽進入太平洋，而後經菲律賓海，進入巴士海峽，在台灣東部海域展開訓練。

巧合的是，美海軍羅斯福號航母戰鬥群4月4日經由麻六甲海峽進入南海活動。這也是羅斯福號今年來第三次進入南海活動。此次遼寧艦航母編隊經過台灣附近後，是否會與羅斯福號航母群在南海「同框」，也引發關注。

(中時新聞網)