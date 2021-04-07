PGA年度四大賽事之一的美國名人賽本周將在奧古斯塔球場揭開戰火，去年獲得並列第7的台灣好手潘政琮回到這個幸運地，期盼能夠複製成功經驗，再次衝擊更好的成績。

美國名人賽因為受到新冠肺炎疫情影響，將原本4月的賽程延遲至11月，首次參賽的潘政琮以初生之犢不畏虎精神打出低於標準10桿的278總桿拿下並列第7的好成績，進而取得今年參賽資格，倘若能夠一舉摘冠，不但可穿上象徵榮譽的綠夾克，而且還可獲得終身入場券，這是一項至高無上的榮譽。

潘政琮在受訪時表示，「我已迫不及待地想回到奧古斯塔球場，我們去年的晚餐嘗試了美妙的菲力牛排，我喜歡皮門托乳酪三明治和雞蛋三明治。我想我嘗試了他們準備的所有三明治。」

潘政琮說，「身為一個新人（去年11月），我沒有太多的期待，這種心態幫助了我，因為我能夠在高爾夫球場上更享受自己。我參觀了不少地方，享受著美景，享受著在名人賽上的回憶。我從小就和已故的父親和哥哥一起看球。第一次站在第一洞發球台，那是一種難以置信的體驗，這對我來說真的很酷。」

潘政琮最近在本田精英賽上拿下第3名成績，這是他自去年11月美國名人賽以來第一次取得前10名戰果，也讓他在本周的比賽有了一個良好的心態。

潘政琮表示，「這是神奇的一周。小時候，我在電視上看的第一場大滿貫賽就是美國名人賽，它總是比其他大滿貫賽更有意義。我記得場上18個洞，尤其是後9洞。去年我來到這里，有如此出色的表現，並取得前10名的成績，這意味著很多。這是一個很好的信心提升。」

潘政琮說，「回來就是最好的獎勵，因為你努力打了四天，知道幾個月後我會回來，那真的很特別。孩提時代的我，夢想著有一天能去那裡。我顯然希望爸爸還在這個世界上看著我。在我完成四輪比賽後，哥哥給我發了簡訊，因為這一周對他來說也是很激動的一周，因為我們一起看著它長大。對我們家來說，這是特殊的一周。」

這位前世界第一業餘高球好手潘政琮，2019年老虎伍茲贏得美國名人賽後的一周贏得了他唯一美巡賽冠軍RBC傳承高球賽，然後不得不又等待了19個月，才又一次在美國收獲職業生涯突破的獎勵。去年開始的新冠肺炎疫情擾亂了整個體育界，而他終於在去年11月拿下了自己的第二次名人賽入場券。

潘政琮表示，「這是台灣球員在美巡賽上的一次絕佳表現，而且是一個極大成就，相隔四個多月再次回到這裡，我最期待的是這座球場，雖然它很難，但它很特別。我的推桿相當不錯，部分原因是我聘請了一位當地球童（Derrick Redd）。去年的並列第七是一個很大的鼓勵，我把今年目標設定在前20名，我知道會有壓力，但我會努力去實現。」

(中時 )