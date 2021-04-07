臉書社團iFit愛瘦身創辦人謝姓夫妻，2013年7月婚後共同創立公司，成為人人羨慕的神仙眷侶。但婚後第7年，謝離家與小三在外租房同居，陳姓妻子從公司電腦內發現先生LINE紀錄有「我愛你」、「很想你」等曖昧對話，控告謝男、小三不法侵害配偶權，士林地院審結，認定2人對話逾越一般男女社交關係，判決謝男與小三須連帶賠償70萬，可上訴。

32歲的陳女，放棄台大學歷與從事金融業的謝男共創網路社團，婚後育有1女，經營的瘦身粉絲團會員超過70萬，有4萬人參與減肥食品、瘦身器材團購，年營破千萬。2020年7月，謝藉著在家咳嗽且不願帶口罩，搬離與陳女共同住處在外租房，並提出離婚訴求。

陳女從公司電腦的對話紀錄，發現謝與小三的對話有「我愛你」、「有你真好」、「看完記得來抱我一下喔」，認定共同友人就是小三，並向2人求償500萬。但謝男辯稱，因婚姻關係惡化，四處寄宿，才與到多年好友家中投宿，兩人互相鼓勵、打氣，並無逾越正常男女交往關係。

判決指出，謝男與小三對話中，謝提及「我愛你，有你真好、幸福快樂」後，小三回答「我會陪著你的，我愛你」，但當謝說要移除「抱妳」該則對話後，小三生氣說「移完跟我說，我馬上跟房東說要退租」，顯示兩人關係並非一般朋友。

陳女更提出網購交易明細，包括男性內衣褲、緊實按摩精油、貓食、寵物地板清潔劑等，雖然謝男辯稱是因幫忙團購再，再分裝給其他朋友。但法官認為，明細所列的商品，多為數量不多的日常生活用品，顯示謝離家後，至少有某段期間與小三同居，已逾越朋友間交往程度，且情節重大，考量謝男、陳女名下財產總值都超過2300萬元，判決謝男與小三須連帶賠償70萬元。

(中時 )