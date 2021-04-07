台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員林偉翔與吳雅濤，日前下午擔服巡邏勤務，接獲銀行行員通報有人疑似遭詐騙金錢，臨櫃欲領新台幣10萬元換美金匯款，行員察覺有異，關懷慰問58歲的何姓婦人，並同時通報警方前來協助勸說。

警方指出，員警迅速抵達銀行，上前關心何女，好不容易終於突破其心防，何女才給員警看手機內和外國未婚夫聊天的談話內容，其向員警表示「在敘利亞的外籍48歲的未婚夫Jon Chang以line傳訊息給我，要我幫他趕快離開敘利亞回台灣，因敘利亞已經越來越危險且越來越恐怖，到最後可能被迫到伊拉克、伊朗，請我聽從他公司主管Owen Morrison的指示，匯款3500美金至指定帳號。」

何女自稱與Jon Chang網路交往已達7-8年，對其感情深厚，故非常擔心其安危，為了讓未婚夫儘快回台，信以為真前往銀行準備匯款。經員警苦口婆心勸說後，何女才恍然大悟原來這是常見的詐騙手法；何女表示，曾是工廠作業員，現已退休，身上存款所剩不多，幸好員警及時到場勸說、打破騙局，讓她免遭詐騙，對員警的專業處理方式及熱心的服務態度十分感激。

大墩派出所長葉信良呼籲社會大眾，現今手機的便利，加上現代人工作忙碌，讓交友軟體成為認識異性的熱門工具，詐騙集團也利用此趨勢，使出花樣百出的手法，讓被害者卸下心防，取得信任後再騙財騙色，故提醒民眾網路交友一定要小心謹慎，虛擬愛情陷阱多，有疑問請勇敢站出來報警處理，避免歹徒再危害下一個受害者。

(中時 )