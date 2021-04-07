自2014年在台東池上駐村的美學大師蔣勳，至今仍經常一年中有半年的時間在池上，並透過臉書分享池上的美好，近日台鐵太魯閣號發生出軌意外，他在2日也發表為亡者哀悼「傷痛到不能言語」的長詩引起諸多共鳴。7日則貼出池上青蔥的稻禾照片，並以詩文展示了農民認份抗旱的無奈。發文1小時內便有6000多人共鳴按讚。

「該池上藝術村變成台灣的巴比松村！」蔣勳過去經常以法國南部的巴比松村，期許作為一方淨土的東台灣，如當時工業革命後法國藝術家米勒、盧梭等人得以遠離城市，在農民彎腰、拾穗中，重新尋回人與土地關聯與價值的良善之地。

蔣勳今（7）日在臉書上以詩文感慨「每一支禾苗都要成長，千千萬萬支禾苗要成長」農民「早晚巡田，汗水滴下田土，沒有時間聽養尊處優的人爭吵，沒有時間聽權利傲慢者的謊言推諉」。網友也紛紛回應：「所有生活在寶島台灣的人都該捫心自問對這個養育我們多年的母親，我們到底曾為她做過些甚麼？天助自助者」也有網友指古老諺語「人無照天理，天無照甲子。」也感念蔣勳為文「與池上同呼同吸」、「文字裡感受得到蔣老師深切的痛」。

蔣勳全文如下：

池上

稻禾暫時無恙

久無雨水

農民開始鑿井

準備抗旱

每一支禾苗都要成長

千千萬萬支禾苗要成長

天不下雨

卑南溪源頭水量減少

田土乾裂

早晚巡田

汗水滴下田土

沒有時間聽養尊處優的人爭吵

沒有時間聽權利傲慢者的謊言推諉

沒有時間憂傷

沒有時間抱怨委屈

權力爭奪

不會下雨

金錢貪婪

不會下雨

推諉責任

不會下雨

口舌是非

不會下雨

心懷仇恨

不會下雨

砍樹破壞自然

不會下雨

污染環境耗費能源

不會下雨

天地無私

雨下給義人

也下給惡人

下給勞苦者

也下給養尊處優的人

下給你的同黨

也下給你仇恨的異端

風調雨順

是千萬禾苗的共同福份

風不調雨不順

是千萬生命的共業

沒有人逃得過災厄

指責怨恨無濟於事

日日夜夜的恨

只堆砌成自己臉上的猙獰

日日夜夜的怨毒

只積累成自己的粗暴無知

所有的怨毒仇恨

最終都會回到自己身上

山林濫墾

自然水源斷絕

湖泊河流乾涸

天上谿谷雲霧消散

雨水從何而來？

風調雨順

風不調雨不順

都在天地的福報中

也都在天地的懲罰中

(中時 )