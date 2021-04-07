現代汽車(Hyundai Motor)7日表示，由於車用晶片短缺，已暫停韓國國內IONIQ 5純電能電動車(EV)生產作業，時間約一星期左右。

現代汽車表示，因為7日至14日晶片斷料一周，故暫停蔚山(Ulsan)一號廠生產工作。同時，這家位於首爾東南414公里處的車廠，也有生產Kona小休旅。

由於，現代汽車零組件主要供應商現代摩比斯(Hyundai Mobis)的產線出了狀況，故導致IONIQ 5的動力馬達產出停擺。另外，加上Kona車頭相機系統，也缺少關鍵車用晶片。

停產損失初估，6,000輛Kona與6500台IONIQ 5將無法如期交車。同時，也會影響歐洲3,000輛，以及2月25日，首日接單的韓國國內市場近2.4萬輛IONIQ 5訂單。

2月23日，現代首度將IONIQ 5公諸於世。IONIQ 5是現代汽車利用自己電動全球模組化平台（E-GMP）所生產的第一款車型。

但出師不利，現代計劃3月在歐洲推出IONIQ 5，不過晶片缺料故迫使這款純電EV推出時程。現代目前計畫，將在第二季推出韓國國內市場，2021下半年在美國與其它地區發行。

現代汽車補充，晶片缺少狀況下，可能還會停止牙山(Asan)車廠生產作業。這個位在首爾以南100公里處的工廠，負責生產Grandeur大型房車與Sonata中型轎車。

除了上述停產計劃，現代也還減少了蔚山三號車廠的周末加班任務，因為缺少生產Avante車款的電子控制器（ECU）。

現代在韓國有7家車廠，包括蔚山5家，牙山1家，全州(Jeonju )1家。至於海外有10家車廠，像是中國大陸4家，美國，捷克，土耳其，俄羅斯，印度與巴西各有1家。全部的產能，估算為550萬輛。

(時報資訊)