終端應用需求強勁，銅箔基板廠—台光電(2383)及騰輝-KY(6672)3月合併營收同步登頂，其中台光電3月合併營收為28.18億元，年成長29.97%，創下單月歷史新高；騰輝-KY自結3月合併營收達新台幣6.12億元，年成長23.2%，再次創下單月新高，由於訂單強勁產能處於滿載，兩家公司第2季營運成長可期。

伺服器、5G基地台、智慧型手機及車用等需求攀升，且PCB上游材料銅箔、玻纖供不應求價格連番上揚，推升銅箔基板漲價，聯茂(6213)、台光電及騰輝-KY3月合併營收同步走揚創下單月歷史新高。

台光電專注環保基材多年，近年因全球各產業對環保意識加強，基礎建設網通類產品被多家國際大廠列入必要條件後，環保基材產品持續放量，且全球車市快速復甦，加上台光電全球市佔率超過80%的智慧型手機市場因5G手機需求快速成長，帶動台光電業績自去年旺到今年，加上台光電收購美國EMD Specialty Materials LLC(「EMD SM」)100%股權，台光電3月合併營收為28.18億元，年成長29.97%，創下單月歷史新高，累計前3月合併營收為80.03億元，年成長35.45%。

台光電表示，客戶訂單強勁，目前產能均是滿載，第2季營運成長可期。

為因應客戶需求，台光電子黃石廠第二期30萬張產能明年上半年開出，昆山新廠30萬張產能將於下半年開出，預計2022年產能增加近20%。

由於關鍵特殊材料散熱鋁基板高雙位數成長，且電動車市場全面驅動，加上市政照明的高功率高亮度照明逐漸深化普及，帶動散熱材料需求，搭配高速NB使用低損耗材料持續成長，騰輝-KY3月合併營收達6.12億元，年成長23.24%，創下單月歷史新高，累計1到3月合併營收為16.09億元，年成長19.95%。

騰輝-KY在汽車市場材料供應商享有盛名，尤其在LED車燈的市場滲透率逐年提升，已是全球領導廠商，2021年看好電動車趨勢，散熱材料使用面積是車用照明數倍到數十倍的需求帶動之下，騰輝-KY有信心可進一步提高散熱材料產品營收貢獻，目前已在各項插電式混合電動車(Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV)以及純電動車(Electric Vehicle, EV)的逆變器拿下多項終端應用，其他如智能LED車燈、車載充電器(On Board Charger, OBC)、電源控制系統、動力方向盤等，國外知名汽車品牌Tesla、GMC 悍馬 EV、BMW i3/i8、Porsche Taycan、VolksWagen MQB平台電動車Etron, 標緻、雪鐵龍、TOYOTA Highlander以及中國福斯旗下帕薩特、邁騰、探岳、及中國電動車銷售冠軍通用五菱宏光Mini EV、吉利等都是應用車款。

騰輝-KY表示，全球球節能減碳環保意識抬頭，多國政府陸續宣布禁限燃油車及推動電動車的政策，加速電動車邁向主流快速成長，公司致力於進行產品組合調整策略生效，開發散熱終端市場有成，散熱金屬基板產品動能大幅提昇，在全球電動車風潮中受惠，展現挹注營運的效益。

除了電動車相關應用，騰輝-KY高散熱照明應用也開始轉化訂單注入營收，例如歐洲高功率散熱路燈等；騰輝-KY看好未來電動車、車載及高功率照明智慧化趨勢，以及散熱應用需求逐步增加，將成公司維持高營收動能最大引擎。

騰輝-KY表示，在電動車散熱應用提高及缺料雙引擎帶動下，產品結構優化腳步預計將加快，公司專注利基高毛利產品，營收獲利也將超越預期，公司亦將持續投入開發有關超高頻自動駕駛雷達、5G天線、全球定位衛星、5G相關高速低損耗材料應用、半導體載板及老化測試板、MINI LED等應用，加上後疫情時代的景氣復甦，營收及獲利成長可期。

(時報資訊)