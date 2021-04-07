鈺太(6679)3月營收雙增，相較去年同期更是大幅成長69%，累計第一季營收季增8%，鈺太今年以三大產品線為主軸，法人看好，鈺太今年營收將成長2~3成，更重要的是，隨著產品組合的優化，毛利率也將成長。

鈺太3月營收2.13億元，月增加9%、年增加69%，累計第一季營收季增8%，略優於原先預期的季增加微幅成長目標，目前NB、Chromebook需求仍強勁，鈺太在Chromebook市佔率更是高達7成，法人看好，鈺太今年營收將成長2~3成，主要成長來自居家辦公效應、市佔率提升等。

鈺太今年營運動能主要來自於NB、TWS以及IoT(物聯網)等三大業務，儘管全球疫苗已經開打，但今年全球筆電市場依舊受期待，多家研調機構看好整體出貨量會相較去年同期成長，規模上看2.9億台，鈺太在筆電領域上，今年預計可以拿下5000萬顆MEMS(微機電)麥克風出貨的增長，更重要的是較高端的SNR MEMS(微機電)麥克風出貨預計將挑戰破百萬，有利於提升毛利率，加上商用筆電採用的MEMS(微機電)麥克風上看4顆，對鈺太都是有利的正向動能。

TWS部分，受益於今年搭載ANC(自動降噪)的TWS(無線藍芽耳機)滲透率將大幅成長，鈺太今年計劃能出到4億顆，具有ANC功能的TWS現在多是A-MIC和D-MIC(類比麥克風)各半，去年受到疫情衝擊的電子消費市場預計在今年將明顯回溫，TWS成長看俏；至於IoT、車用等，因為基期較低，今年年成長都將破100%。

(時報資訊)