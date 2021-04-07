2021年首季財報打開序幕，電子零件族群在業績利多加持下活蹦亂跳，凱美(2375)、毅嘉(2402)、致伸(4915)、群光(2385)與子公司群電(6412)首季營收傳出好消息，股價各有表現，凱美強拉半根漲停板，早盤高點來到137.5元；毅嘉上跳來到20元之上，突破盤整區間，惟大盤漲點收斂影響買盤進場力道，隨後退到2字頭之下，高檔整理。致伸遭受投信連2日賣超，業績利多無用武之地，62元處盤整蓄勢；群光、群電小漲表態。小型股衝勁十足，多檔漲停，首利(1471)、聯德(3308)、勝德(3296)、立德(3058)、晟鈦(3229)亮紅燈，表現更勝高價族群。

凱美報佳音，旗下各類產品訂單滿至7月，在需求強勁、工作天數回升之下，凱美3月營收重返6億元，以6.32億元寫下單月營收次高紀錄，月增43％，累計首季營收17.16億元，年增94.4％，創下同期第三高佳績，創史上最旺首季。

毅嘉因工作天數回升，又有車用電子與宅經濟帶動，3月營收上升至5.4億元，第一季為16.12億元、年增率超過四成，創下六年來同期新高。展望Q2，由於車用IC缺料恐壓縮成長空間，法人預估第二季單月營收多會落在5～6億元。

筆電需求暢旺，帶動群光、群電繳出史上最強第一季營收，群光第一季營收為251.37億元年增近4成，群電首季營收為99.82億元，年增48.8%，寫下單季歷史次高。

(時報資訊)