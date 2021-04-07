外型甜美、被封為「漢堡主播」的鄭亦真昨(6日)被週刊爆料有新戀情，對象是國民黨內湖區黨部副主委藍恭唯，她原本想大方公開交往，未料在24小時內情況翻轉，被藍恭唯告知已有女友，使鄭亦真無辜成了小三，過往搭上台巴混血吳憶樺的歷史也被起底，但她受訪坦言當時的傳言是烏龍一場，忍了7年才鬆口真相。

鄭亦真昨上《新聞龍捲風》親口揭露「被小三」的來龍去脈，她表示過去就發現藍恭唯詭異行徑，家中不僅有卸妝棉，還有女性用的花香沐浴乳，但藍恭唯當時解釋是媽媽、姊姊常來他家留下，鄭亦真當下也傻傻相信，回想起來兩人約會時，男方也突然以公事為由取消約會，如今看來這兩項都是劈腿跡象。

鄭亦真當年與吳憶樺傳緋聞。（圖／中時資料照片）

鄭亦真昨成了新聞熱門人物後，週刊順勢起底2014年鄭亦真31歲時曾訪問當年才18歲回台探親的吳憶樺，指鄭亦真當時與攝影師男友一起因工作採訪認識了台巴混血的吳憶樺，事後媒體卻拍到鄭亦真和吳憶樺在餐廳過從甚密，當年吳憶樺也有女友，消息傳得沸沸揚揚，相隔了7年鄭亦真才吐露心中委屈。

被問此事，鄭亦真否認當年並沒有文章所說「穩定交往6年、論及婚嫁的男友」，強調當時是單身，而跟吳憶樺關係就是採訪時碰過，之後也沒再連絡，打趣說自己當時真的是單身，反問「哪來那麼多6年？」，首度澄清過往緋聞完全子虛烏有。

(中時新聞網)