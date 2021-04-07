中新網7日報導，當地時間4月6日清晨，巴西華人協會會長張偉在聖保羅市一公園晨練時遭歹徒槍擊不幸身亡。中國駐聖保羅總領館嚴厲譴責犯罪行為，並向張偉會長家屬和巴西華人協會表示沉痛哀悼和深切慰問。

案件發生後，中國駐聖保羅總領館第一時間向當地警方了解案情，總領館領導向警方高層提出交涉，敦促警方從速破案，早日將犯罪分子繩之以法，同時要求警方採取切實有效措施保護領區中國公民的生命財產安全。

聖保羅警方回應稱，此案已由聖保羅州民警人身保護及凶殺局（DHPP）接手偵辦，將列為該局重點案件全力偵破，力爭早日緝拿凶手，有關進展將及時向總領館通報，並呼籲知情者積極向警方提供案情線索。

報導稱，當前，受新冠肺炎疫情衝擊和社會不穩定因素影響，巴西社會治安形勢持續惡化。中國駐聖保羅總領館呼籲領區全體僑胞保持冷靜，相信並配合警方有關調查工作，繼續團結一致支持華協各項工作。同時，再次提醒領區中國公民務必高度重視自我安全防範，提升防護等級。嚴格遵守當地法律法規，善用法律武器維護自身合法權益。總領館將繼續與警方保持密切聯繫，全力跟進案件進展，高度關注安全形勢並及時提醒。

張偉出生於1968年，浙江溫州人，1996年來到巴西謀生。他歷任巴西溫州同鄉聯誼會會長、巴西中國商會會長和巴西華人協會會長，是巴西著名僑領。

(中時 )