前民進黨立委沈富雄。（圖/本報資料照）

台鐵太魯閣號事故案造成多人死傷，各界陸續有捐款行動，衛福部因此成立台鐵太魯閣號重大事故賑災專戶，但引發外界爭論；部長陳時中對此強調，會成立管理委員會，捐款一定專款專用，「絕對不會用來替政府付錢」。前立委沈富雄昨(6日)在節目中則直言，「宣布捐款愛心專戶的時候，我覺得很錯愕，我覺得干你(陳時中)什麼事啊？」

陳時中5日特地出席台鐵記者會時表示，成立賑災專戶是因很多民眾致電詢問，同時為避免有人違法勸募，政府才成立多管道的帳號。他強調，會成立管理委員會，捐款一定專款專用，「絕對不會用來替政府付錢」。

對此，沈富雄6日在政論節目《少康戰情室》中表示，台鐵記者會也有陳時中，當然死亡人數多，送去的醫療單位都歸他管這沒有錯，但動到衛福部長要坐在那邊發言，「我覺得是因為他現在聲望很高，所以不知道是他自己要去，還是上面點名點到他，多少去是加分，但我覺得『這真的不是你的戲』」。

至於衛福部成立台鐵太魯閣號重大事故賑災專戶的時候，沈富雄說，「我覺得很錯愕，我覺得干你(陳時中)什麼事啊?」他說，第一，這是人禍、不是天災，類似帳戶是為了救天災，人禍事情，誰該負責都可以追究的；第二，這些捐款要幹嘛?當然法有未足、情有不及的地方，但基本上是平等，該付的醫療、復健費用都會滴水不漏的；第三，陳時中說有些家庭受到打擊特別大，這些需要額外捐款，但這些事情應該由民間機構、獨立機構做，怎歸衛福部，很奇怪，「厲害到連這都歸你管啊？」

節目另一位來賓、國民黨副秘書長柯志恩認同沈富雄說法，她說，「沒錯，大家都願意去捐款，雖然不認識太魯閣408車次的人，但大家都會想撫平、對社會有貢獻，我贊成捐款，但不該由衛福部成立帳戶，陳時中這時候真是做秀做太多」。

柯志恩指出，這次有很多人都說是人禍，政府要概括承受，但是這後面所延續的，不僅是醫療、復健保險給付完畢的問題，其實很多人都會忽略到心理層面、工作、經濟等層面，這筆帳誰要付？因此她認為應該有專戶處理後續，因為過去很多國家案件都停留在醫療而已，因此她鼓勵捐款，但一定要有民間且有公信力的單位做這樣的事情，建立透明、公開、把錢用到很需要的人身上的機制。

台鐵召開例行記者會，陳時中談話約從7分27秒起。

(中時新聞網)