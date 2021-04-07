國道1號中壢路段火燒車駕駛及時逃生無人傷亡。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

國道1號南下55.6K外側7日上午10時許發生火燒車事故，消防人員趕往現場，花了15分鐘將火勢撲滅，所幸駕駛及時逃生，無人員傷亡。國道警方表示，該起事故疑似車輛拋錨引擎冒出濃煙，現場造成車流回堵約5公里，目前事故現場已經排除。

國道警方表示，72歲的楊姓男子駕駛自小客車，行經國道1號南向55.6公里中壢路段，突然感覺車子怪怪的，有停靠路肩檢查但未發現異狀，又繼續上路，突然車子一陣聲響，接著發現引擎蓋冒出濃煙，隨即冒出火花，立刻將車輛停在外側車道，停妥後火勢即一發不可收拾，楊男趕緊下車逃生，並撥打電話報案。

警消趕到現場協助滅火，所幸楊男及時逃生並未受傷，詳細的起火原因仍待消防單位進一步釐清。警方也說，現場濃煙造成車流回堵約5公里，並影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況，呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件老舊，造成行車危險。

(中時 )