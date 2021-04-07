台農發公司自2016年成立至今爭議不斷，截至目前虧損已超過資本額2.4億的一半，經營成效也備受質疑，農委會主委陳吉仲表示，台農發在立法院常常被當做「政治提款機」，台農發董事長洪忠修也表示，台農發2018年營運開始鋪墊，營運費用較高，不過2019到2020年虧損已經遞減下來，在趨勢上很合理。

今日立法院經濟委員會邀請農委會主委陳吉仲就「台農發股份有限公司、臺農投資股份有限公司經營績效、海外行銷成果不彰」進行報告並備質詢。

台農發董事長洪忠修表示，台農發是在2016年底成立，2017年起試營運，2018年台農發用了很多力氣投注在海外註冊商標，因此2018年算是營運開始鋪墊，營運費用勢必較高，不過在2019到2020年虧損已經逐漸遞減，在趨勢上十分合理。

民進黨立委邱議瑩表示，台農發因為定位不明，過去幾年一直被詬病，既然「打地基」已有多年，現在更是打出成績的時候，至於投資冷鏈公司部分，台農發開始做了嗎？

陳吉仲回覆，台農發肩負做出外銷典範、開拓新市場、新通路的任務，更要和所有冷鏈業者共同合作，目前已經和國內最大物流業者投資3000萬；另外中國大陸3月起單方面暫停台灣鳳梨，台農發為了將鳳梨外銷澳洲，透過電話、簡訊、email聯繫超過1500多次，因此促成首次的鳳梨銷澳。

陳吉仲解釋，每次農產外銷出問題，大多責任都會被推到台農發身上，所以每次自己到立法院就是被外界當做「政治提款機」，不過台農發目標要改善台灣農業現況，若這3年根基奠定好，台農發將越走越順。

(中時 )