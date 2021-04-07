隸屬文化部的國立台灣歷史博物館及國家台灣文學館，將由4級機關升級為3級機關，今(7)日由司法及法制、教育及文化委員會聯席審查組織法草案。立委林奕華表示，由文化部所擬具升級效益及理由，可看出機關升級原因就是要有更多預算與人力，對比行政院長蘇貞昌日前指出故宮降級「編制不會受影響」，更顯打臉。

國立故宮博物院傳將因應政院組改，自2級機關轉為3級機關。林奕華表示，樂見台史博館、台文館升格，按照文化部所列的「現行組織層級限制館務發展、競爭力受限」等升級原因，都代表層級關乎人事、職等、預算，也許故宮改制第1年或第2年的編制不會減少，但蘇貞昌說故宮不會因降級受影響，「根本是騙不懂的人」。

文化部長李永得回應，台史博館、台文館升級與故宮完全不相關，文化部一向支持博物館發展。但林奕華指出，這是基本邏輯，提醒李永得不要「雙標」，要支持各種博物館，給予足夠預算，不要在組改時又聽到李永得不同的說法，「我就會覺得你不是我們要看的真正文化人」。

立委鄭正鈐也表示，台史博館、台文館升級是為保留人才，但故宮改制，人才流失狀況會更嚴重。李永得強調，因故宮改制為行政院層級，目前改制也尚未定案，自己無法評論。此回台史博館及台文館雙雙升級，李永得表示，未來兩館年度預算預估各增加2億多，人力也增加30到40人之間，這些目標將努力逐年達成。

此外，懸缺近半年的台史博館館長，4月1日由中央研究院台灣史研究所副研究員兼副所長張隆志接任。按照現行條文，館長人選必要時得比照副教授或教授之資格聘任，但因應升級修法，未來館長需有專科以上學校校長或教授之資格聘任。立委黃國書指出，新任館長張隆志僅有副教授資格，修法後，恐有資格不適用的疑義，應審慎看待。

李永得回應，日前和教育部長潘文忠有討論此一議題，任用人選沒問題。潘文忠補充，按照《教育人員任用條例》第 8條，張隆志具有曾任副教授3年以上的資歷，符合專科學院院長的資格之一。李永得指出，未來法律解釋會進一步處理。

(中時 )