全球照明市場展望樂觀，面對更小尺寸與大量生產需求，LED光源的品質檢測成為照明產業上中下游在進料檢貨時的課題。宇瞻(8271)以多年工業控制客製開發經驗與光學研發專業，今年首度推出突破業界LED檢測限制的彩色分光式輝度計，其可彈性替換收光口特色，強調一機即可滿足不同LED發光器大小的檢測需求。

宇瞻科技智慧應用處專案經理馬子一表示，宇瞻在光學檢測領域的開發策略，向來將使用者需求放在第一位，本年度推出的AL250輝度計不但具備高精準的優點，並考量客戶不同量測應用，獨家開發了使用者能自行替換的收光口可替換機制。

宇瞻科技推出專利可替換收光口設計的分光式輝度計AL250，讓使用者能自行替換收光口，無論是量測LED顆粒、滑鼠發光logo、小間距LED顯示屏、Mini-LED面板、Micro LED面板、高亮度燈箱等，皆可依照實用情境搭配專屬擴散片或衰減片，使用者不需要因為量測限制而購買高價設備或是多套設備。此外，AL250具有高感度高光學分辨率，採用掌上型設計，體積小又易於攜帶，一機即可滿足不同LED發光器大小的檢測需求。

根據《2021全球LED照明市場報告》顯示，全球LED照明市場展望比之前預估更為樂觀，預估2021年全球LED照明市場規模將有機會成長5.1%。未來照明行業市場驅動力主要來自於：產品擁有更高能效、較低成本、更輕的重量、更小的尺寸、更容易安裝的照明裝置、更為便捷的智慧控制。處處可見產品搭載著LED作為發光器件，如電競筆電上的鍵盤、滑鼠、機殼到面板，甚至是工業檢測設備的高亮度燈箱以及視覺檢測的光源。

若只使用單一範圍光源檢測工具，將會遇到因量測範圍比收光範圍小，導致均勻度誤差等問題。因應客戶在不同產品上對於LED發光檢測的需求，宇瞻科技推出可彈性替換式收光口的分光式輝度計AL250，以專利可替換收光口設計，讓不同發光範圍量測不再是問題。

(時報資訊)