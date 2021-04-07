經濟前景改善，亞洲地區天然橡膠期貨反彈上漲；由於國際貨幣基金(IMF)上調今年全球經濟預期，突顯出美國經濟前景復甦，為油市上漲提供支撐，同步也帶動天然橡膠反彈上漲。

周三(4/7)截至台北時間11:30止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標9月期貨漲0.3日圓，報每公斤247.9日圓，早盤一度逼近250日圓，最高來到249.8日圓；而上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨上漲15元人民幣，報每噸14105元人民幣。(商品行情網)

(時報資訊)