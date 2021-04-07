工紙大廠榮成(1909)受惠工紙市場需求及價格轉佳，2021年3月營運續繳「雙升」表現，且獲利成長優於營收，稅前每股盈餘（EPS）0.15元。雖因工作天數較少，首季營運較去年第四季下滑，但稅前每股盈餘0.51元，亦創近4年同期高點。

榮成3月自結合併營收32.55億元，月增0.1％、年增34.82％，營益率9.94％，優於2月8.15％、低於去年同期10.2％。不過，歸屬母公司稅前淨利1.91億元，月增達17.32％、年增達81.08％，稅前每股盈餘0.15元，優於2月0.12元及去年同期0.08元。

合計榮成首季自結合併營收111.52億元，季減13.58％、但年增達60.39％。營益率9.33％，優於去年第四季8.16％及同期6.14％，歸屬母公司稅前淨利6.56億元，雖季減5.29％、但年增達6.51倍，稅前每股盈餘0.51元，三者均創近4年同期高點。

榮成受惠兩岸市場需求轉佳及工紙價格上漲，營運表現自去年下半年起明顯好轉，今年前2月中國大陸價量需求均優於去年同期，3月需求雖不如預期好，但台灣市場需求熱度續佳，且市場對包裝產品需求仍在，將逐月觀察價量變化狀況。

同時，干擾榮成近3年營運的中國大陸「禁廢令」影響已結束，且當地已接續實施「禁塑令」，有望帶動塑料包裝需求轉向紙箱，使當地紙箱市場持續正向發展。整體而言，公司看好今年營運將優於去年，可望呈現逐年好轉態勢。

新增產能方面，鄒永芳指出，彰化二林廠的年產能20萬噸新紙機已順利試產，將使台灣產能增加至85萬噸、集團總產能推升至385萬噸。而湖北榮成尚有一台年產能35萬噸新紙機的投資計畫，目前預計2024年投產、於2025年將集團總產能拓增至420萬噸。

因應紙器需求暢旺，榮成亦有紙箱廠擴產計畫。鄒永芳指出，集團規畫斥資20億元用於台灣3座紙箱廠，其中雲林廠為整合神岡廠產能，去年已順利調整完畢投產，龍潭廠、路竹廠擴產預計今明2年陸續完成，屆時產能可望自3.6億平方公尺推升至5.7億平方公尺。

(時報資訊)