光學鏡頭廠-大立光(3008)將於4月8日舉行法說會，受到供應鏈缺料影響，4月拉貨動能將較3月下滑，受此影響，大立光股價連兩天走弱，今天盤中股價一度失守3000元關卡，外資在法說會前對大立光看法不一，其中一家美系外資給予大立光「中立」評等，但另一家美系外資及日系外資對大立光維持「買進」評等。

大立光因工作天數恢復正常，3月合併營收回升到40.1億元，月增24.84%，年減26.33%，累計第1季合併營收為118.19億元，年減10.55%，為108年第1季以來新低。

電子供應鏈半導體元件、感測器等缺料問題嚴重，影響到終端客戶訂單，讓大立光4月營運受到影響，大立光表示，4月拉貨動能看起來比3月下滑。

大立光將於4月8日舉行法說會，公布第1季財報並說明第2季展望，外資在大立光公布3月合併營收後出具最新報告，其中一家美系外資雖然將大立光2021年/2022年的每股盈餘分別下調了6%/9%，以反應強勢新台幣和對主要客戶彈性訂價策略，但維持「買進」評等並維持目標價4090元；另一家美系外資亦將大立光2021年/2022年EPS降低5%/2%，以反應毛利率承受來自價格競爭更大壓力，預估大立光2021年/2022年每股盈餘184元/187元，給予「中立」評等及3200元目標價。

日系外資則認為，雖然大立光今年上半年營運疲弱，但我們對長期規格升級對大立光有利保持樂觀，預期大立光將在2021年下半年到2022年恢復年成長22%到27%穩健的營業淨利，重申「買進」評等，目標價為4080元。

(時報資訊)