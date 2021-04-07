《商情》供應的擔憂 大豆電子盤連三漲 12:002021/04/07 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供應的擔憂，大豆電子盤連三漲，據了解上周美國農業部表示，美國農民計劃今年春季播種8,760萬英畝大豆，遠低於市場預期，引發全球供應的擔憂，進一步支撐期價走揚。 周三(4/7)台北時間11:40，交易最活躍的大豆期貨漲0.3％至 1423美分，玉米期貨漲0.58％至557.5美分，小麥期貨漲0.08%，報616美分。(商品行情網) 《國際產業》蘇伊士卡輪後 亞洲物資運補仍餘波蕩漾 《商情》供給趨緊 紐約期棉大幅反彈 (時報資訊) #全球 #供應 #擔憂 #大豆 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》原料供應擔憂 期銅價格續漲 10:012021/04/07 財經 國產疫苗 拚年底三期試驗 04:102021/04/07 生活新聞 叮咚買菜 完成7億美元D輪融資 04:102021/04/07 全球財經 證交所今線上引資 高盛合辦 27家與外資對談 04:102021/04/07 財經要聞 受Archegos砍倉風暴重創 瑞信大虧47億美元 04:102021/04/07 全球財經 台積電填息 台股創新高拚萬七 04:102021/04/07 財經焦點 節後補漲 新台幣升破28.5元 04:102021/04/07 財經要聞 缺貨荒燒到燕麥奶 美星巴克暫時喝不到了 11:002021/04/07 財經 廠商若拒用 南市將祭行政指導 04:102021/04/07 地方新聞 陸港觀盤－大陸股市 大起大落的一季 04:102021/04/07 全球財經 面板業產值翻紅 躍居世界第2 04:102021/04/07 財經焦點 財經熱門新聞 美股飆太高逼出泡沫？馬斯克提問 女股神給出答案 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 台幣快升到頂，機不可失… 行庫評估換匯投資美債 - 財經要聞 - 工商時報 海運缺櫃惡化 爆天價買艙費 - 財經要聞 - 工商時報 節後補漲 新台幣升破28.5元 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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