供應的擔憂，大豆電子盤連三漲，據了解上周美國農業部表示，美國農民計劃今年春季播種8,760萬英畝大豆，遠低於市場預期，引發全球供應的擔憂，進一步支撐期價走揚。

周三(4/7)台北時間11:40，交易最活躍的大豆期貨漲0.3％至 1423美分，玉米期貨漲0.58％至557.5美分，小麥期貨漲0.08%，報616美分。(商品行情網)

(時報資訊)