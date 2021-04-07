獲利常勝軍華固(2548)將揮軍中台灣房市，今日多空在平盤附近展開攻防。華固擬前進台中市土地參與投標，董事會已授權董事長全權處理，至於相關交易條件，將待得標後再另行公告。

華固今年推案量突破200億元，推案重心放在廠辦，其中包括了北市總銷約42億元「華固創富中心一期」位於士林科技園區，總銷36億元的「華固智富中心」位於內湖五期，新北市總銷90億元的新莊廠辦大案「國家置地」。而在住宅案方面，則包括了台北市敦化南路「華固敦品」成屋案，以及下半年將登場的「中和中原捷運站案」。

華固2021年3月營收9.73億元，年增499.86%，首季營收11.5億元，年增12.83%。

華固2020年營收達113.38億元，毛利率達33.5%，營業利益31.12億元、年減17.3%，稅後純益為27.8億元，年減11.4%，EPS10.05元，連兩年賺進一個資本額。董事會通過每股達現金股利7元，盈餘配發率達7成。

(時報資訊)