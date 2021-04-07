台鐵太魯閣號408車次於日前發生重大事故，造成多人傷亡。台中市長盧秀燕於第一時間捐出個人1個月所得，並匯款至衛生福利部賑災專戶幫助救災。外界對於中央成立專戶有不同意見，媒體7日於黎明國小附設幼兒園竣工剪綵暨啟用典禮後詢問盧市長的看法？盧秀燕強調，相信衛福部一定會妥善用運用所有捐款人的愛心，盡力幫助家屬度過難關。

盧秀燕今天上午出席黎明國小附設幼兒園竣工剪綵暨啟用典禮，媒體關心衛生福利部這次設立捐款帳戶「衛生福利部賑災專戶」，外界有不同意見？並關心能否落實專款專用？以及太魯閣號事故究責部分，市長的看法為何？

盧秀燕強調，自己已捐出1個月個人所得至衛福部賑災專戶並完成匯款，相信衛福部一定會妥善用運用所有捐款人的愛心，盡力幫助受難者家屬。至於事故究責部分，她表示，交通部長林佳龍十分辛苦，此事不應由林部長1人善後，社會各界包括地方政府，都會一起來幫忙，助家屬度過難關。

(中時 )