立委傅崑萁假釋案初審過關 最快本月中旬假釋 12:132021/04/07 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法務部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委傅崑萁被控炒作凱聚、合機股票2案，高院裁定應執行徒刑3年10月，傅去年入獄，目前在自強外役監執行的他，申請假釋獲初審通過，近日將由矯正署複核，可能在本月中旬獲准假釋。 傅去年5月25日因炒作凱聚股票案到花蓮監獄服刑，去年12月21日移監自強外役監，日前傅申請假釋，獲獄方假釋審議委員會初審通過。 新北紀錄片奬入圍名單揭曉 24組人馬角逐12萬美元總獎金 台積電3年後殺進1奈米 洩美巨頭遲來肥單助攻1000元 (中時 ) #假釋 #初審 #立委 #傅崑萁 #炒股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太魯閣號事故衝擊大 國民黨宣布暫緩828首場宣講 15:302021/04/06 政治 爭議落幕 房地合一稅2.0初審過關 04:102021/03/30 財經焦點 《類股》搶房→打房 營建股3月前強後弱 11:262021/03/31 財經 首位訪陸法務部長 肯亞案舌戰綠委 04:102021/04/05 社會新聞 3月建物買賣轉移 高雄3,682棟傲視6六都 14:362021/04/02 財經 NCC強勢護航 照政治劇本走 華視進駐52台 04:102021/04/01 焦點要聞 NCC護航華視進駐52台 林正杰看到怒嗆4字 20:312021/04/02 政治 回溯至2016年 房地合一稅2.0 初審過關 04:102021/03/30 財經要聞 王光祿案釋憲中 立委籲：應直接提供原民獵人制式獵槍 10:082021/03/31 生活 罷免陳柏惟民調出爐後 港媒：顏寬恒動起來了 15:512021/04/06 政治 陳柏惟罷免案過不過？ 郭正亮鐵口直斷曝他最大危機 22:002021/03/30 政治 社會熱門新聞 【太魯閣出軌】李義祥身旁神秘「白髮藍衣男」 遭檢帶回事故現場 - 社會 【太魯閣出軌】現場再尋獲1隻小腿與部分組織 檢：將做DNA比對 - 社會 【太魯閣出軌】巧合？事故隧道上有2殉職碑 紀念51名日治開路喪命工人 - 社會 對話內容曝光！李義祥明知連假不能動工 - 社會 【太魯閣出軌】工程車侵鐵軌早發生過 過來人嘆李義祥竟沒做這動作 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。