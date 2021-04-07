立委傅崑萁被控炒作凱聚、合機股票2案，高院裁定應執行徒刑3年10月，傅去年入獄，目前在自強外役監執行的他，申請假釋獲初審通過，近日將由矯正署複核，可能在本月中旬獲准假釋。

傅去年5月25日因炒作凱聚股票案到花蓮監獄服刑，去年12月21日移監自強外役監，日前傅申請假釋，獲獄方假釋審議委員會初審通過。

(中時 )