台中市府地政局標售水湳經貿園區土地，水湳園區文商段一筆土地，以近72億元得標，單價直衝280萬元創下該區新天價。（台中市地政局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市府地政局今天舉辦「110年區段徵收配餘地第1次標售」，標售水湳經貿園區的17筆及高鐵台中站附近等22筆土地，土地底標總價160億元，得標總價為206億6900多萬元，總溢價率56.43％、脫標率5成，水湳及高鐵各2筆商業用地最搶手，各有5至9家搶標。其中，最受矚目的是水湳園區文商段一筆土地，以近72億元得標，溢價率高達74％，單價直衝280萬元創下該區新天價。

台中市地政局「110年區段徵收配餘地第1次標售」，釋出水湳經貿園區的17筆、高鐵台中站的1筆產業專用區及2筆商業區等22筆土地，面積合計約7.32公頃，共吸引43封標單競標，有效標42封，總計11筆土地脫標，面積5.51公頃。

地政局局長吳存金表示，此次標售配餘地包括水湳經貿園區、高速鐵路台中車站地區及太平新光區段徵收等3個開發區等22筆土地，面積合計約7.32公頃。其中，水湳經貿園區，除已完工啟用之地下停車場、水資源回收中心及科湳愛琴橋外，中臺灣電影中心亦於109年年底竣工。台中國際會展中心及台中綠美圖等重大建設則分別於108年3月及9月動工興建，持續推動重大建設而備受關注。

吳存金指出，文化商業區2筆土地共吸引13封標單投標，市場反應熱烈，其中，第二種文化商業區的文商段79地號土地，每坪決標價達280萬元，溢價率174.28％。其餘生態住宅區土地，每坪決標價落在44.99至55.53萬元之間。

吳存金說，高鐵台中站近年進出旅次已將近1200萬人次，僅次於高鐵台北站，因具備優異交通條件，為中部唯一的三鐵共構車站，建築業者推案踴躍，且捷運綠線已於110年3月25日試營運，並預訂於110年4月25日正式通車，高鐵台中站和台鐵新烏日車站、捷運G17站將串聯為三鐵共構交通樞紐，區內繁華商圈隱然熟成，蓄勢待發。

吳存金指出，高鐵台中站的2筆商業區土地共吸引15封標單投標，其中，新高鐵段28地號土地每坪決標價達96.41萬元，溢價率66.67％。另外因應台商回流帶動產業用地需求，區內第二種產業專用區土地每坪決標價亦達41.77萬元。

(中時 )