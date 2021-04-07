蘋果（Apple）到底會不會在春季為果粉送上全新iPad呢？哎呀！不管如何，近期網路傳聞仍舊持續爆發。根據最新消息，iPad mini 6的模型疑似提前曝光，仔細一看居然採用了螢幕下指紋解鎖的技術。如果成真，勢必又將掀起果粉關注！

2019年底無預警的一波新冠肺炎（COVID-19）疫情，讓配戴口罩防疫成為了你我的日常。這無傷大雅，但是對於僅能使用臉部辨識來解鎖的多數iPhone來說，可就尷尬了。因為蘋果自2017的iPhone X開始推出僅支援Face ID臉部解鎖的iPhone，這些嶄新的機種都避免不了遭遇配戴口罩時難以解決的問題。這也讓不少果粉更為期待蘋果能夠讓Touch ID指紋辨識技術在iPhone上回歸。如今，Touch ID很可能率先在iPad mini上以新型態現身。

爆料者 xleaks7 跟義大利網站《Pigtou》合作，分享了宣稱是最新iPad mini 6的影片。根據其消息來源，iPad mini 6的機身尺寸為20.32 mm ×13.46 mm ×0.63 mm，與當前最新的iPad mini 5一樣。不過從影片內容來看，模型的邊框極窄，Touch ID則明顯是為在螢幕之內。假設模型就真的是iPad mini 6，那這將是蘋果首度在其行動設備中採用螢幕下指紋技術。

爆料者 xleaks7 釋出的iPad mini 6模型圖。（摘自新浪科技）

EXCLUSIVE: 3D printed Apple iPad Mini 6 5G 2021 leaked

iPad mini自推出以來都採用7.9吋螢幕。近期有消息指出，iPad mini 6因為邊框縮小，有可能提升為8.4吋螢幕。而先前天風國際分析師郭明錤則曾預測一款螢幕尺寸在8.5吋至9吋之間的iPad mini新品會在2021年上半年推出。

蘋果上一次更新iPad mini，是在2020年3月推出iPad mini 5，當時仍是7.9吋螢幕、具備整合Touch ID的實體Home鍵，搭載A12 Bionic晶片，並首度可支援Apple Pencil（第一代）。

除了可能在螢幕、處理器上有所升級。就上述的傳聞來看，iPad mini 6最令人感到興奮的，無非就是所採用的生物辨識技術。蘋果在2013年推出iPhone 5s時首次在Home鍵整合Touch ID，並持續推廣到iPad產品線中（部分Mac的電源鍵也整合Touch ID）。但在2017年推出iPhone X之後，高階iPhone都僅支援Face ID臉部辨識技術。蘋果在2020年推出的iPad Air 4中首度在iPad的電源鍵整合Touch ID，蘋果也稱之為一大技術創舉。在疫情陰霾未退的前提下，僅支援Face ID的iPhone在使用上的困擾仍是不可忽視的使用者痛點。若是蘋果成功在iPad mini 6中首度導入螢幕下指紋辨識技術，在下半年發表的新iPhone中也將更有希望納入這一項技術，為喜愛iPhone的使用者優化體驗。

先前知名財經外媒曾預測蘋果會在4月發表新iPad Pro，除了螢幕升級Mini-LED之外，連接埠也將支援Thunderbolt。除了新iPad Pro之外，新款iPad（iPad 9）、iPad mini（iPad mini 6）也都傳出有機會在4月亮相。身為果粉的你是否很是期待呢？

(科技)