太魯閣號出軌事故，其中一位楊爸爸趁著清明連假獨自帶著2名幼女要去台東玩，沒想到6歲的小女兒不幸罹難，8歲的大女兒頭骨碎掉送醫搶救；事發迄今第6天，花蓮慈濟醫院也傳來楊小妹已清醒的喜訊，楊小妹手術後恢復良好，眼睛、手腳可以動，且嘗試說話，等腦部消腫後再進行腦後重建手術，預計1周內慢慢恢復，之後可轉普通病房。

據了解，楊爸爸2日上午獨自帶著8歲長女和6歲小女兒，搭乘408次太魯閣列車要去台東玩，沒想到卻搭上如同「死亡列車」的太魯閣號。搜救隊員事後透露，楊爸爸得知小女兒當場無生命跡象時，痛心地央求他「再讓我抱她一下」，畫面十分哀傷。

慈濟醫院指出，楊爸爸在事故中，一根肋骨斷掉、臉部與頭部有撕裂傷，目前正在普通病房住院，日前也負傷忍痛到現場替小女兒招魂，告訴她「爸爸帶你回家了」。楊爸爸也告訴院方有招到小女兒的魂魄，感覺小女兒正在加護病房守護腦部剛開完刀的姊姊。

花蓮慈濟醫院院長室醫務秘書李毅今天受訪表示，早上醫護人員前往加護病房探視楊小妹時，他的復原狀況十分穩定，意識清醒，而且還可以吃東西，楊爸爸得知後也感動到流下眼淚，感謝醫護人員不眠不休的照護。

李毅說，楊小妹因為頭部受損，經手術後目前左邊的顱骨已拿掉，過一段時間會再動手術放回，不過還不太能說話，因為擔心她營養不足，尚未將餵食管拿掉，但她會出「啊啊啊」的聲音，努力嘗試地簡單說出一些話。

李毅接著說，慈濟醫院加護病房上有2位傷患，目前恢復狀況都還不錯，但還是需要一段觀察時間，且身心醫學科輔導她們渡過心靈創傷。目前住院人數共15人；其中包含3位加護病房，12位普通病房；另外也有2位傷患將轉到桃園的醫院，衛生主管正協助協調。

此外，門諾醫院林姓一家4口，父子倆經醫院團隊的治療與照顧，病況已穩定，今上午一家4口分別乘著3輛救護車返回桃園，進行後續的治療與復健。

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(中時 )