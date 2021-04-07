新北市府公安小組今拆除涉案違章建築。（新北市永和警分局提供）

新北市永和警分局去年10月在永和區成功路查獲竹聯幫仁堂弘仁會份子在公寓頂樓加蓋分裝毒品販售，全案依毒品罪嫌送辦，事後永和分局提報市府公共安全聯合稽查小組，確認是違章建築且潛藏公共安全危機，今（7日）強制拆除。

永和分局呼籲，房屋所有人應避免將房子出租給不法分子，造成社會治安疑慮而損及自身權益，將持續加強查緝犯罪行為，並結合新北市公安聯合稽查小組，斷絕毒品、詐欺、賭場等犯罪集團的空間，以有效預防犯罪問題。

(中時 )