永和警破毒品分裝廠 市府公安小組今拆除 12:082021/04/07 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市府公安小組今拆除涉案違章建築。（新北市永和警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市府公安小組今拆除涉案違章建築。（新北市永和警分局提供） 新北市永和警分局去年10月在永和區成功路查獲竹聯幫仁堂弘仁會份子在公寓頂樓加蓋分裝毒品販售，全案依毒品罪嫌送辦，事後永和分局提報市府公共安全聯合稽查小組，確認是違章建築且潛藏公共安全危機，今（7日）強制拆除。 永和分局呼籲，房屋所有人應避免將房子出租給不法分子，造成社會治安疑慮而損及自身權益，將持續加強查緝犯罪行為，並結合新北市公安聯合稽查小組，斷絕毒品、詐欺、賭場等犯罪集團的空間，以有效預防犯罪問題。 大寮捷運站興建449戶社宅 今年底發包 柳營龜仔港大排遭偷倒牛糞 市府4月底前完成清淤 (中時 ) #毒品 #分裝 #新北市 #永和分局 #市府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中火6日違法投煤發電 中市府7日重罰中火最高2千萬元 12:232021/04/07 財經 車阻妨礙輪椅族通行 民代籲拆除 04:102021/04/07 地方新聞 把關萊豬 新北3個月稽查4100攤商 04:102021/04/07 地方新聞 新北完成4100攤萊豬查核 侯友宜感謝攤商共同護食安 15:492021/04/06 生活 士檢主任檢察官汐止警分局授課 加強蒐證提高定罪率 18:462021/04/06 社會 危險品申報 中市加強稽查 04:102021/04/06 地方新聞 中和警協助三重偵破銀樓搶案 市議員頒破案獎金 20:142021/04/06 社會 2024年辦公室租賃市場 將轉變為房客主導市場 11:322021/04/07 財經 台鐵罹難黃姓夫婦返回新北 家屬接引泣喚「到家了」 18:132021/04/06 生活 新北萬里海漂死豬驗出「非洲豬瘟陽性反應」新北動保處啟動管制 11:382021/04/06 生活 中和運動場跑道更新完工 市議員、里長鼓勵民眾多運動 20:462021/04/06 寶島 寶島熱門新聞 停車忘熄火轎車怠速13小時 警急尋車主 - 臺中市 嘉市湖子內新地標 3億建造專業冷鏈食品廠 - 嘉義市 新北市圖同名召集令 晉升借書VIP - 寶島 桃園公幼即起報名 10日下午公布結果 - 桃園市 老翁遭詐騙提領金條救兒子 員警識破勸說保住老本 - 桃園市 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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