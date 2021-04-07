縣府積極執行「滅蟲計畫」，包括收購卵片、物理、化學等生物防治多管齊下，但近日將迎來開花期，彰化縣政府改以生物防治，以空投的方式，釋放96萬平腹小蜂，來降低對花、蜂群等傷害，對抗荔枝椿象。(吳建輝攝)

「雌性」平腹小蜂會產卵於荔枝椿象卵內，被寄生的卵粒就無法順利孵化出荔枝椿象若蟲，從卵內羽化的平復小蜂，又可以繼續到田間尋找荔枝椿象的卵寄生。(吳建輝攝)

摘卵對防治有功，也衍生不少亂象，有人利用廢園，整段樹枝砍下來，拔落數葉檢卵片。(吳建輝攝)

彰化縣八卦山沿脈荔枝種植面積約1千公頃，是國內第5大荔枝產區，農民飽受荔枝椿象之苦，縣府積極執行「滅蟲計畫」，包括收購卵片、物理、化學等生物防治多管齊下，但近日將迎來開花期，彰化縣政府改以生物防治，釋放96萬平腹小蜂，來降低對花、蜂群等傷害，對抗荔枝椿象。

荔枝椿象喜好寄居在無患子科植物，包括荔枝、龍眼等果樹，目前正值開花期，許多荔枝樹稍、葉片至花蕊，都可以看到荔枝椿象活動與繁殖，縣府原訂計畫從2月18日起收購卵片，預計將收購13.2萬片，沒想到短短時間就收到44萬片，緊急喊卡收到22日止。

縣府表示，摘卵對防治有功，也衍生不少亂象，有人利用廢園，整段樹枝砍下來，拔落數葉檢卵片；王惠美說，這次針對無人管理的廢耕園區啟動生物防治，應用無人機空投96萬隻「雌性」平腹小蜂，不僅友善環境、還可以減少農藥的使用，並逐年降低荔枝椿象危害。

王惠美解釋，「雌性」平腹小蜂會產卵於荔枝椿象卵內，被寄生的卵粒就無法順利孵化出荔枝椿象若蟲，從卵內羽化的平復小蜂，又可以繼續到田間尋找荔枝椿象的卵寄生，特別在３至４月荔枝椿象卵盛產期釋放，效果最佳。

農業處表示，生物防治要價不斐，平均每公頃必須釋放8000隻雌小蜂，雌雄筆可達4：1，每隻雌蟲約1.8至2元，建議施放3至4次，等於每公頃就要花費6萬4000元，但現今食安問題備受矚目，政府力推農藥減量、替代防治，與農會、公所、農友合作，確保在害蟲防治下，還能保障縣內荔枝、龍眼等農產品品質。

(中時 )