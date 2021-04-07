台中火力發電廠（簡稱中火）三號燃煤機組重啟的爭議，愈演愈烈！中火三號燃煤機組6日下午5時許，開始投煤發電，未遵行台中市政府的停工命令，台中市環保局6日晚上7時20分進廠稽查，確認三號機組已投入生煤發電，違規事證明確，且審酌情節重大，7日依《空污法》重罰最高2,000萬元，並將函送負責人至司法機關偵辦。這是市府6日繼開罰中火300萬元，並命停止操作之後，再次對中火祭出重罰。

台中市政府表示，台電5日晚間無預警啟動中火三號燃煤機組，台中市環保局第一時間前往稽查，發現中火三號機組，以柴油燃燒點火預熱，尚未燒煤發電，但因考量其違規情節，處分300萬元，並命停止操作，6日下午5時前，遞送裁處書至中火及台電總公司。

然而，台電卻在收受裁處書後，隨即開始投煤發電，不遵行停工命令，根據台電網站6日晚上7時的資料顯示，三號機組發電量已達該機組裝置容量10％，台中市環保局主任秘書江明山，隨即率隊進入中火稽查，確認三號機組投煤量已達每小時28噸、爐溫也提升至超過攝氏430度，已併聯發電，違規事證明確，市府將依《空污法》再次裁罰，以重罰最高2,000萬元，並將負責人函送司法機關偵辦。

對此，台中市長盧秀燕7日出席黎明國小附設幼兒園竣工剪綵暨啟用典禮受訪時指出，中火平均一部機組，一天需投入約4,000公噸的煤炭，製造嚴重空污。尤其，全國供電目前充裕，呈綠燈等級，備轉容量率10％以上，市府不解為何台電要急著重啟三號燃煤機組，對市民健康造成傷害？

盧秀燕也說，市府正全力整治空污，讓中部空品逐漸進步，這是一條非常艱辛的路，市民的健康是國家大事，不能當成地方的事情，她呼籲中央要向市民善盡說明，若有必要重啟，也需得到大家的同意。對於中火6日晚上已違法併聯發電，環保局將依法重罰，捍衛市民健康。

市府強調，台電針對中火三號機組，至今未重新提出許可申請，仍屬許可證遭廢止狀態，且依環保署空品監測結果，6日下午5時起，中火下風處的彰投雲南等地區，已有部分測站空品不佳達「橘色提醒」或「紅色警戒」等級，預報中部及雲嘉南地區7日空品，仍有達「橘色提醒」等級之虞，台電仍執意持續啟動中火三號機組，並投煤發電，加劇中南部地區空品負荷，令人感到不解及遺憾。

(工商 )