致伸（4915）公告3月份合併營收為57.6億元，較去年同期增加2％，較2月份增加36％。累計今年第一季合併營收約171.6億元，年增27％，季減 12％。 由於去年同期受疫情影響基期低，隨著今年第一季營收規模放大與產品組合優化，毛利率與營業利益率可望較去年第一季顯著改善。因應關鍵零組件供應缺料影響，將增加6～8周IC／電子零件料庫存。致伸表示，展望今年持續受惠於產品結構優化，對獲利成長動能亦具有相當的信心。

(工商 )