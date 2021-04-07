致伸第一季營收年增27％ 12:112021/04/07 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 致伸（4915）公告3月份合併營收為57.6億元，較去年同期增加2％，較2月份增加36％。累計今年第一季合併營收約171.6億元，年增27％，季減 12％。 由於去年同期受疫情影響基期低，隨著今年第一季營收規模放大與產品組合優化，毛利率與營業利益率可望較去年第一季顯著改善。因應關鍵零組件供應缺料影響，將增加6～8周IC／電子零件料庫存。致伸表示，展望今年持續受惠於產品結構優化，對獲利成長動能亦具有相當的信心。 海空運雙漲 中菲行Q1營收年增66.4％ 《營建股》海悅首季合併營收12.35億元 年增129.3％ (工商 ) #致伸 #第一季營收 #優化 #第一季 #增加 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大量3月年增176％ 首季營收創歷年次高 11:332021/04/07 財經 《電子零件》致伸Q1營收年增27％ 雙率看升 10:012021/04/07 財經 《國際產業》大爆發 三星：Q1獲利估增44％ 09:272021/04/07 財經 賣綠能路竹廠回收7.68億債權 京城銀 首季獲利年增170％ 04:102021/04/07 金融．稅務 《台北股市》上市櫃企業去年獲利增逾2成 淘帝最快11月下市 08:022021/04/07 財經 《通信網路》兆勁3月、Q1營收 齊登同期新高 09:272021/04/07 財經 《電子零件》毅嘉Q1營收年增4成 創6年同期新高 08:362021/04/07 財經 三月及首季不淡 鴻海營收 雙同期新高 04:102021/04/07 財經要聞 毅嘉 上季業績年增逾四成 04:102021/04/07 產業．科技 《國際產業》下周三上市 Coinbase首季營收獲利暴增 12:512021/04/07 財經 《電機股》亞德客3月、Q1營收雙創高 外資最高喊1450元 11:092021/04/07 財經 財經熱門新聞 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 神秘人爆料：Archegos爆倉前一晚 大摩逃命狂砍1400億 - 財經 美股飆太高逼出泡沫？馬斯克提問 女股神給出答案 - 財經 采鈺登錄首日 台積小金雞 寫興櫃四驚奇 - 財經要聞 - 工商時報 海運缺櫃惡化 爆天價買艙費 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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