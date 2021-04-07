財政部政務次長阮清華7日指出，去年公股金融機構整體稅前盈餘為1,109億元，比2019年的1,358億元，衰退18％，主要有四大因素，包含利差縮小、疫情影響海外獲利、獲利引擎以銀行為主，且需要協助紓困政策。

阮清華說，去年公股金融機構獲利衰退，幅度約在2～40％區間，平均衰退18％，衰退有幾大因素。

其中，最重要是公股金融機構以企業金融為主，受到台灣、美國利差縮小衝擊。

另外，則是疫情影響海外獲利，公股金融機構近十年來，每年海外獲利約200多億元，曾經最高至近240億元，去年僅有140億元，因此造成公股金融機構整體獲利衰退。

另一方面，民營金融機構擁有很多獲利引擎，如保險、證券等，公股金融機構最主要還是靠銀行，因此財政部要求各公股金融機構要有雙引擎、雙翅膀，找到另一個獲利動能，不能只靠銀行。

阮清華強調，公股金融機構的功能性也有一些差別，像是去年協助紓困政策上，公股金融機構佔比達86％，在國家面臨困難時，公股金融機構發揮了很大功能。

(工商 )