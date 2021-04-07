宏于電機總經理詹家榮7日宣布，推全台第1座符合CNS／IEC61439-2新標準智能IS-06低壓配電盤，與法商施耐德、三菱、士林電機三大電機大廠策略聯盟，宏宇電機提供物聯網雲端管理系統，依客戶需求，由三機電廠分別提供高壓變壓器及中低壓斷路器等產品，打造國內最強的低壓智能配電盤品牌櫃，不單布局台灣市場，越南設廠作為前進東南亞的生產基地。 詹家榮展現旺盛企圖心，不單訂出宏于電機2021年營收從2020年16億元增加17億元，未來3年智能低壓配電盤佔配電盤營收比重達三成，並訂出未來5年營運目標將IPO，2025年營收倍增至30億元。

宏于電機今年成立35周年，主要客戶遍及半導體、電信、醫療、太陽能、電力、建設、公共建設等產業，也在越南設廠生產。由傳統配電盤轉型AI大數據應用的「Smart iPanel」，智能配電盤結合雲端管理與工業4.0的大數據分析。

詹家榮表示，宏于電機近10年專注智能配電盤的技術研發，透過電力新標準的推動，搭配IOT物聯網架構、現代雲端服務、AI運算技術，領先業界推出「電力雲」配電盤雲端管理系統。以電力雲與高壓IS-24、低壓IS-06兩款智能配電盤結合的iPanel，獲2021年度台灣精品獎的肯定。

詹家榮指出，宏于電機除智能雲端管理系統軟體的創新研發，還透過智能配電盤模組化的設計，搭配自行研發iPanel Cad自動繪圖軟體，運用標準化作業系統，降低配電盤的營運成本，不但解決客戶從設計到生產的多工瓶頸，更快速協助產品市場普及化，未來會開發至3D架構，未來內容及內容架構更新，要相互告知。未來iPanel Cad內的資料庫將以策略聯盟品牌為主，此服務也將成為採用策略聯盟的品牌櫃客戶的專屬權利。

詹家榮表示，以往配電盤內產品設備大部分都是多品牌結合，設備整合性不佳，維修及效能都會遇到瓶頸。宏于電機與施耐德、三菱電機、士林電機三大國內外機電大廠策略聯盟，是台灣首家品牌櫃通過ASTA認證定型試驗，透過單一設備品牌結合盤體設計概念，客戶使用及維修便利性大幅提高，全面化的系統整合，更能讓智能配電盤的效益極大化，創造設備商與使用者間的雙贏局面。

詹家榮指稱，疫情爆發前，宏于外銷比重達10％，2020年爆發疫情後，外銷比重雖降至5％，宏于2020年營收達16億元，年成長15％，2021年營收目標17億元，預估年成長10％。

台灣施耐德總經理張智斌指出，施耐德這次與宏于電機合作的亮點是將施耐德電機最先進的物聯網數位功能引進台灣，施耐德電機獨家技術EcoStruxure Facility Expert解決方案，可替產品提供最佳的OT及IT功能，可透過行動裝置APP連接雲端設備，還能運用智能配電與優化操作，替終端客戶提供增值效益。

三菱電機子公司攝陽企業總經理渡邊憲章指出，宏宇電機是三菱在高壓IS-24、低壓IS-06智能配電盤第一個合作對象，雙方會在台灣共同推智慧品牌櫃。

士林電機副營運長程相如指出，士林電機生產高壓變壓器、中壓真空斷路器(VCD)、低壓斷路器、電容器及電錶等產品提供給洪于，宏于則銷售銅材給士林電機，雙方合作多年，這次策略聯盟，宏于銷售智能低壓配電盤也會使用士林電機的產品。

(工商 )